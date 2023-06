Közlekedés

MÁV: fejlesztették a vasúti utastájékoztatási rendszert

2023.06.30 MTI

Újabb fejlesztéssel bővült a MÁV és a MÁV-Start utastájékoztatási rendszere, a mikorindul.hu webcímen is elérhetők a vasútállomások, megállóhelyek közlekedési információi - közölte a vasúttársaság csütörtökön az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint teszt jelleggel ezen a héten három budapesti pályaudvar - a Nyugati, a Keleti és a Déli - állomási kijelzőin található menetrendi idők, az aktuális indulási és érkezési vágányszámok, a forgalmi változások, a várható késések, járattörlések olvashatók okostelefonon, illetve az internetes böngészőkben.



A tervek szerint a vasúttársaság a fejlesztést fokozatosan kiterjeszti további állomásokra, a nyár végéig már több mint 150 vasútállomás esetén jelennek meg online is a tényleges vágányszámok.



A tesztelési időszakban a Nyugati, a Keleti és a Déli pályaudvaron plakátokon hívják fel a figyelmet az újdonságra. Ezeken a QR kód is látható, amelyet az okostelefonok kamerájával beolvasva, az adott pályaudvar utastájékoztatási felülete az utasok saját okostelefonján jelenik meg. Ez a fejlesztés a tesztidőszakot követően elsősorban azokon az állomásokon jelent előrelépést, ahol jelenleg semmilyen digitális kijelző nincs kihelyezve - tájékoztatott a MÁV.