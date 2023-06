Programajánló

Nagyszabású Zsiguli-találkozó az Aeroparkban

Nagyszabású Zsiguli-találkozónak ad otthont szombaton a ferihegyi repülőmúzeum: 10 és 16 óra között az óriási rajongótáborral rendelkező márka mintegy 100 példánya, köztük rengeteg oldtimer mutatkozik be az Aeroparkban - tájékoztatták a szervezők az MTI-t pénteken.



Mint felidézték, az első példányok több mint fél évszázada gördültek le a gyártósorról, az olasz Fiat segítségével készült Zsiguli a világot ugyan nem, de a keleti blokkot meghódította. A különböző változatokból 17 millió darabot adtak el, Magyarországon több mint 1 millió példány került forgalomba.



A Zsigulik Magyarországon különösen népszerűek voltak, részben azért, mert itthon nem gyártottak személyautót, részben pedig azért, mert megfizethetőek voltak, ennek köszönhetően a márkának ma egész Európában Magyarországon van a legnagyobb kultusza - hangsúlyozták a közleményben, amely szerint szombaton a járműveket három csoportban lehet majd megtekinteni: gyári-korabeli, szolgálati, valamint tuning és versenyautók kategóriákban.



A Légiközlekedési Kulturális Központ és a Veterán Zsiguli Egyesület által szervezett programban élményautózás, autószépségverseny, Zsiguli Talkshow is szerepel majd.



Szombaton nemcsak a földön lehet évtizedeket visszautazni az időben, hanem a levegőben is: Ferihegyről teljesít nosztalgiajáratokat a világ egyetlen repképes Li-2-es repülőgépe, amelyet a Goldtimer Alapítvány üzemeltet. Külön érdekesség lesz, hogy a sétarepülésre induló utasokat Malév Faros Ikarus 55-ös autóbusszal szállítják majd az idén 73 éves, történelmi 1-es Terminálhoz - áll a közleményben.