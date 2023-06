Közlekedés

BKK: a Hősök tere környékén is korszerűbbé vált az utastájékoztatás

A BKK egyedi azonosító kódokkal segíti, hogy az utasok könnyebben megtalálják a számukra megfelelő járatokat azokon a végállomásokon, ahol több vonalra is fel lehet szállni. 2023.06.08 02:30 MTI

Korszerűsítették a Hősök tere környékén lévő végállomásokon az utastájékoztató táblákat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy ezentúl például a járatszámok és a célirányokat mutató táblák is megjelennek a felújított felületeken, ami abban segít az utasoknak, hogy távolról is láthassák, milyen járatok érhetők el az adott megállóból.



Hozzátették, hogy a BKK egyedi azonosító kódokkal segíti, hogy az utasok könnyebben megtalálják a számukra megfelelő járatokat azokon a végállomásokon, ahol több vonalra is fel lehet szállni.



A jól látható, betűk és számok kombinációját tartalmazó kódok (például A2, C5, vagy 1, 2, 3) megjelennek a megállóhelyi oszlopon és a BKK webes felületein elérhető térképeken is.



A társaság januárban a Blaha Lujza téren, februárban a Savoya Park környékén és a Móricz Zsigmond körtéren, áprilisban pedig Gazdagréten modernizálta az utastájékoztatást szolgáló felületeket - írták a közleményben.