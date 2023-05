Közlekedés

BKV: jövő hétfőn átadják a 3-as metró Lehel téri és Nagyvárad téri megállóit

Befejeződik a 3-as metróvonal felújítása: a Lehel tér és a Nagyvárad tér is bekapcsolódik az utasforgalomba május 22-én kora délután - közölte a BKV szerdán az MTI-vel.



Közleményük szerint a két utolsóként felújított állomás a metróvonal "különleges szerkezetű és jelentőségű" megállóhelyei.



Mindkét állomás rekonstrukciója 2022. május 14-én kezdődött, így egy év alatt kellett kívül-belül megújulniuk. A metróvonal felújítása idején végig az utasforgalom részleges fenntartását biztosították, hiszen ezen a két helyszínen fordultak a szerelvények - írták.



Mint olvasható, az állomások kitérőkörzete tette lehetővé, hogy fordítóállomásokként a metrófelújítás kulcsfontosságú szerepét alakítsák. A metróvezetők az állomásokat elhagyva megálltak, majd egy úgynevezett podeszten váltottak vezetőfülkét és már indultak is vissza. A középső szakasz mélyvezetésű állomásainak korszerűsítésekor Újpest-központ és Lehel tér között, valamint Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között fordultak oda-vissza a szerelvények.



A BKV közölte, mindkét állomás "egyedi térszerkezetű, átmenet a mélyvezetésű és a kéreg alatti állomások között". Az aluljáróból egy galériaszintre érkezünk, ami a vágánytér fölött található, így tágas utastérben találja magát az utazó, ami szokatlan a 3-as metróvonal szűk, alacsony terei után - írták.



Mint olvasható, "az újjáépült Nagyvárad tér légies, már-már műalkotásnak tekinthető utastere tartogat meglepetéseket. Meleg árnyalatok próbálják oldani a kórházak közelsége miatti helyhez kapcsolódó szorongó érzéseket, valamint képzőművészeti alkotások és egy attraktív lámpasor díszíti a nagyméretű utasforgalmi teret."



Az állomás bejáratánál "kényelmi" mozgólépcsők segítik a közlekedést és két lift biztosítja az akadálymentes lejutást a peronszintre. Az aluljáróból a felszín szintén két lifttel érhető el, az egyik lift a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-, a másik az Üllői út városból kifelé vezető oldalára vezet.



A Lehel tér szerkezetileg is átalakult, a galériaszint átjárhatósága megszűnt, a terület a felújítás után a főszellőző rendszer részét képezi - írta a BKV.



A közlemény szerint, "az utastérben végigfutó acéllemez burkolatok a földalatti világot idézik meg. A nyers, kissé rideg anyaghasználatot élénk színű felületfestések ellenpontozzák, így teremtve meleg, barátságos légkört az utastérben. A narancs, sárga, és rózsaszín színek szétosztása a tájékozódást is segítik".



A második lépcső helyére két lift épült, amelyek a peron és az aluljárószint közötti akadálymentes kapcsolatot biztosítják. Az aluljáróból a felszínre jutást már korábban is egy rámpa segítette, a metrófelújítás keretében készülő lift pedig tovább segíti az egyenlő esélyű elérést.

A Victor Hugo utca sarkára felvezető lift építése nem szerepelt a 3-as metróvonal rekonstrukciójának eredeti terveiben, ezért tervezése és kivitelezése később kezdődött, mint az állomás felújítása.



A lift a hatósági engedélyezés folyamatát követően júliustól lesz az utasok számára használható - közölte a BKV.



Karácsony Gergely főpolgármester május 2-án a Facebook-oldalán jelentette be, hogy május 22-én átadják a 3-as metró teljes vonalát és valamennyi állomását az utasforgalomnak.



A 3-as metró felújítása öt és fél évig tartott.