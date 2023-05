Budapest

Régészeti feltárás és burkolati felújítás kezdődött a Budavári Palotanegyedben

Régészeti feltárás és burkolati felújítás kezdődött a Budavári Palotanegyedben - közölte a Várkapitányság hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a Szent György tér rendezésének előkészítéséhez a Várkapitányság megbízásából régészeti feltárásokat végeznek, amelyek várhatóan a nyár végéig tartanak majd. A feltárás csak a Szent György tér zöldfelületeit érinti, így a látogatók továbbra is zavartalanul használhatják a Dísz tértől a Budavári Sikló felső állomásához és a Hunyadi udvarhoz vezető kijelölt gyalogos útvonalakat.



Mint írták, a Várhegy ezen részén a második világháború óta nem volt hasonló mértékű feltárás, így a szakemberek az eddigi eredményekhez hasonlóan sok fontos leletre számítanak.



Szintén május 15-ével kezdődik a Palota út felújítása a Budapest Közút beruházásában. Megújul az útpálya burkolata, biztonságosabb, középszigetes gyalogosátkelőket alakítanak ki és kerékpársávot létesítenek a Dózsa György tér és a Dísz tér között. Ezzel egy időben korszerűsítjük a Palota út alatt húzódó távhővezetéket, amely a Budavári Palota krisztinavárosi szárnyába vezet - tudatta a Várkapitányság.



A munkálatok miatt ideiglenesen megváltozott forgalmi rend lép életbe: a Palota út teljes hosszán, a Dísz tér és a Dózsa György tér között forgalomkorlátozásra, váltakozó szakaszokon jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani. A gyalogosok terelt útvonalon közlekedhetnek, a Budavári Palotába vezető útvonalakról táblák kihelyezésével, a közösségi médiában és a Budavári Séták magazinban fognak tájékoztatást adni.



Kitértek arra is, hogy a felújítás ideje alatt a budai Vár továbbra is megközelíthető marad a tömegközlekedés, a gépkocsi- és gyalogosforgalom számára egyaránt. A gyalogosok számára a Palota úti gyorslifteket ajánlják, amelyekkel ingyenesen, kényelmesen és akadálymentesen érhető el a Budavári Palota szintje. A Palota úton található Infopont ideiglenesen a Csikós udvarra, a gyorsliftek felső megállója mellé költözik - írták.