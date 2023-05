Közlekedés

BKK: a hétvégi rakpartnyitást is érinti a Tour de Hongrie útvonala

A Tour de Hongrie kerékpárverseny ideje alatt, vasárnap rövidebb szakaszon, az Eötvös tér és az Erzsébet híd (Irányi utcai lehajtó) között lesz bejárható a hétvégére megnyíló pesti alsó rakpart - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



Közleményük szerint szombaton és vasárnap ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a mozogni és kikapcsolódni vágyók előtt. A rakpartszakaszt a Margit híd és az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtó között lehet autómentes környezetben használni.



Vasárnap 9 és 16 óra között lesz a Tour de Hongrie kerékpárverseny, amelynek útvonala - a Margit híd és az Eötvös tér között - érinti a rakpartnyitás helyszínét, amely így a verseny ideje alatt az Eötvös tér és az Erzsébet híd (Irányi utcai lehajtó) között lesz bejárható.



A BKK kéri a kilátogatókat, hogy vegyék figyelembe a szervezők kéréseit, figyeljenek a saját maguk és mások testi épségére.



Közölték, a Margit híd és az Irányi utcai lehajtó közötti útszakaszra a péntekről szombatra virradó éjszakától vasárnap este 11 óráig nem hajthatnak be gépjárművel. A déli irányú közúti forgalom az Irányi utcai lehajtón térhet le a rakpartra; a Közraktár utcától északi irányba közlekedők a Havas utcánál hagyhatják el azt.



Az Erzsébet híd (Irányi utca) és a Közraktár utca között nem szabad az útpályán gyalogolni. A megnyitott rakpartszakaszt déli irányból az alsó rakpart járdáján vagy a felső rakparton közlekedő villamosokkal lehet megközelíteni.



Az Erzsébet híd pesti hídfőjétől érkezők a Március 15. tér villamosmegállóból déli irányba sétálva érik el a rakpartnyitás helyszínét.



Teljes átadásáig a Lánchíd és a kapcsolódó járdaszakaszok továbbra is munkaterületnek számítanak, emiatt a megnyitott pesti rakpartszakaszon közlekedők a Széchenyi István térnél letérve az ajánlott gyalogosútvonalat használhatják, erre a kihelyezett tájékoztatók is figyelmeztetnek - olvasható a kommünikében.