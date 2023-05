Közlekedés

BKK: a világ egyik legmodernebb elektromos buszát tesztelik Budapesten

A világ egyik legmodernebb, kifejezetten a nagyvárosi közlekedésre tervezett elektromos buszát, a Mercedes-Benz eCitaro legújabb generációs, akkumulátoros hajtású járművét tesztelik csütörtöktől a fővárosban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.



A közlemény szerint a teljesen elektromos, alacsony padlós és klimatizált városi autóbusz május 18-ig lesz forgalomban az e210-es autóbusz vonalán, a járat a Gyöngyösi utca és a Normafa között, a Lánchídon át közlekedik.



A jármű plusz szolgáltatásként, a 210-es busz menetrendi indulásain felül közlekedik, és ingyenesen lehet kipróbálni - írták.



Az elektromos buszt a többi között azért az e210-es vonalon tesztelik, hogy minél több, Budapestre jellemző körülmény között kipróbálhassák a járművet. Így az átlagos forgalmi viszonyoknak megfelelő angyalföldi szakasz mellett hegyvidéki területen, valamint sűrű beépítettségű belvárosi környezetben is lehet információkat szerezni a busz tulajdonságairól - ismertette a BKK.



Kifejtette: a Mercedes-Benz eCitaro típusú buszt úgy tervezték meg, hogy az a legeltérőbb üzemeltetési körülmények között is megbízhatóan működjön. Az összesen 250 kW csúcsteljesítményű motorokkal, valamint 590 kWh névleges teljesítményű akkumulátortelepekkel felszerelt járműtípust a világ különböző és eltérő hőmérsékleti adottságú pontjain, így a fagyos sarkköri területeken és a napsütéses spanyol forróságban is tesztelték a fejlesztés során.



Hozzátették, a modern elektromos jármű egy teljes feltöltéssel legalább 250 kilométert tud megtenni, de optimális körülmények esetén jelentősen nagyobb is lehet a jármű hatótávolsága.



Több európai nagyvárosban, például Berlinben és Hamburgban már jól szerepeltek a budapesti tesztjárműhöz hasonló elektromos buszok, ezekben a nagyvárosokban már vannak olyan vonalak, ahol kizárólag ilyen járművek közlekednek - olvasható a közleményben.