Közlekedés

FKF: két újabb fővárosi Duna-híd tisztul meg a hétvégén

Az FKF munkatársai folytatják Budapest közterületeinek tavaszi nagytakarítását, szombaton a Margit hidat, vasárnap a Petőfi hidat tisztítják környezetkímélő technológiával, a külső sáv részleges lezárása mellett - közölte az FKF Köztisztasági Divízió az MTI-vel pénteken.



A társaság tájékoztatása szerint május 6-án és május 7-én is 6.30-tól 13.30-ig dolgoznak majd; a munkát a hidak északi (Pestről-Budára vezető) oldalán kezdik és a déli (Budáról-Pestre vezető) oldalán fejezik be.



Hozzátették: ezúttal is alkalmazzák azt a nemrégiben beszerzett magasnyomású mosóberendezést, "amely a korábbi típusoknál nagyobb hatásfokkal, a környezet kisebb terhelése mellett távolítja el a szennyeződéseket a korlátról, illetve a járda burkolatáról".



Az FKF arra kéri a gépjárművel közlekedőket, segítsék a BKV autóbuszokat a besorolásban, sávváltásban. Kéri továbbá a gépjárművezetőket és a járdán kerékpározókat, hogy a munkaterületek mellett fokozott figyelemmel közlekedjenek, "ezzel is segítve az FKF munkatársainak biztonságos feladatellátását".



A közleményben emlékeztettek arra: az FKF munkatársai évi két alkalommal, tavasszal és ősszel tisztítják meg Budapest kiemelt forgalmú hídjait és a Váralagutat.