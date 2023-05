Közlekedés

Már több mint százezer vármegye- és országbérletet vásároltak

Már több mint százezret vásároltak a május elsejétől használható vármegye- és országbérletből - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán az MTI-vel.



Csepreghy Nándor azt mondta, május elsejétől él a lehetőség, hogy egy korábbinál sokkal kedvezményesebb árú bérletkonstrukciót kínáljon a MÁV-Volán-csoport az utazóközönségnek. A számok azt mutatják, hogy az új bérletek bevezetése egyértelmű siker - jegyezte meg.



Az államtitkár rámutatott, ma Magyarországon nagyjából 4-4,5 millió ember napi szinten ingázik. A kormány azon túl, hogy folyamatosan fejleszti a közlekedési infrastruktúrát, olcsóbbá teszi a közlekedés elérhetőségét a bérleteken keresztül a magyar emberek számára - mondta.



Csepreghy Nándor kiemelte, az új konstrukció "négy hívószó mentén" jellemezhető: az olcsóság, az egyszerűség, a korlátlanság és az igazságosság.



Az eddigi kiadásokhoz képest az új bérlettel több tízezer forintot is megspórolhat havonta egy család - mutatott rá az államtitkár, hozzátéve, hogy egyszerű is, mert 30 naponta egyszer kell megváltani a kívánt bérletet. Továbbá a bérlet korlátlan, hiszen a MÁV-Volán szinte összes járatán felhasználható, a feláras szolgáltatások kivételével - mondta.



Az államtitkár kifejtette azt is, hogy a kormány által támogatott új konstrukció igazságos, hiszen a kormányzatok a központi költségvetésből támogatják a Budapesten élők napi közlekedését, és most a fővárosihoz hasonló áron juthatnak hozzá a vidéken élő emberek a közösségi szolgáltatáshoz. Mindezek alapján bíznak benne, hogy az új konstrukciónak köszönhetően még több ember veszi igénybe a tömegközlekedést.