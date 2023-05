Közlekedés

BKK: szombattól újabb buszjáratokon lehet kerékpárt szállítani

Újabb vonalakon bővül a kerékpárszállítási lehetőség a fővárosban: szombattól a 110-es és a 112-es autóbuszokra biciklivel is felszállhatnak az utasok - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy a Bosnyák tér és a Thomán István utca között közlekedő 110-es és 112-es buszok több olyan megállót is érintenek, ahol át lehet szállni másik, kerékpárszállításra is kijelölt járatra.



Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható - tették hozzá, rámutatva arra, hogy a kerékpárt az utazás idejére biztonságosan rögzíteni kell az erre kijelölt helyen.



Mivel ez a rész megegyezik a babakocsik és a kerekesszékesek számára fenntartott területtel, a BKK azt kéri a kerékpárt szállító utasoktól, hogy figyeljenek a kisgyermekkel utazó vagy a mozgásukban korlátozott utastársaikra, és szükség szerint adják át nekik a helyet.



A járművezető zsúfoltság esetén megtilthatja a kerékpárszállítást, ebben az esetben meg kell várni a következő autóbuszt.



A kerékpárszállításra kijelölt járműveket külön piktogram jelzi - áll a közleményben.