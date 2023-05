Autó

Csaknem 180 ezer embert büntettek meg Hollandiában tavaly, mert vezetés közben mobilozott

A rendőrség emellett más módszereket is alkalmaz a vezetés közben telefonálók kiszűrésére, például magasított buszokat, amelyekről be lehet látni a teherautók vezetőfülkéjébe. 2023.05.01 22:26 MTI

Hollandiában tavaly csaknem 180 ezer embert, köztük 53 200 kerékpárost bírságoltak meg, amiért közlekedés közben mobiltelefont használt, 40 ezerrel többet, mint 2021-ben - derült ki hétfőn közzétett rendőrségi adatokból.



A bírságok száma azután kezdett növekedni, hogy 2021 nyarán a hatóságok az autópályahidakon kamerákat helyeztek el, amelyek segítségével megfigyelhetik és 360 euróig (134 ezer forint) terjedő büntetést szabhatnak ki a szabálytalanul közlekedőkre. A rendőrség emellett más módszereket is alkalmaz a vezetés közben telefonálók kiszűrésére, például magasított buszokat, amelyekről be lehet látni a teherautók vezetőfülkéjébe.



Paul Broer, a holland rendőrség közlekedését felelős vezetője felhívta a figyelmet, hogy a vezetés közbeni telefonhasználat rendkívül veszélyes lehet a vezető és mások életére is.



"Tilos autóvezetés és kerékpározás közben telefont használni, mert elvonja a figyelmet, és veszélybe sodorja a vezető és más közlekedők életét is" - hangsúlyozta.



A holland kormány nemrégiben úgy döntött, hogy a közlekedési bírságokat jövőre tíz százalékkal emeli meg.