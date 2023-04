Közlekedés

Pápalátogatás - Forgalmi korlátozások Budapesten

Ferenc pápa látogatása kapcsán ideiglenes korlátozások várhatók a fővárosi autóforgalomban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden az MTI-vel.



Azt írták, több V. kerületi utcában is tilos lesz megállni: május 10-én 20 óráig a Szalay utca mindkét oldalán a Honvéd utcától a Falk Miksa utcáig, a Szemere utca mindkét oldalán a Kálmán Imre utcától az Alkotmány utcáig, Falk Miksa utca páros oldalán a 4. számig, az Alkotmány utca páratlan oldalán a Honvéd utcától a Szemere utcáig, és a Széchenyi felső rakparton a Zoltán utcától a Széchenyi felső rakpart 8. számig nem parkolhatnak autók.



Továbbá tilos megállni április 24-én 0 órától május 1-jén 6 óráig az Alkotmány utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Honvéd utcáig, és a Szent István tér mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Hercegprímás utcáig.



A tájékoztatás szerint nem parkolhatnak autók április 25-én 22 órától május 3-án 20 óráig Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Jászai Mari tértől a Kossuth térig.



Az I., IX. és XI. kerületben is több utcára vonatkozik a korlátozás. Április 26-án 20 órától április 28-án 14 óráig a Könyves Kálmán körút mindkét oldalán a Gyáli út és a Rákóczi híd között, a Pázmány Péter sétány mindkét oldalán, a Műegyetem felső rakpart teljes területén, Műegyetem rakparti felhajtó mindkét oldalán a Bertalan Lajos utcánál, a Szent Gellért téren és a Szent Gellért felső rakpart mindkét oldalán szintén lehet majd parkolni.



A rendőrség tudatta azt is, hogy április 26-án 20 órától április 28-án 22 óráig tilos autóval megállni a Hercegprímás utca mindkét oldalán a József Attila utcától az Arany János utcáig, a Sas utca mindkét oldalán a József Attila utcától az Arany János utcáig, a Károly körút mindkét oldalán, és a Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán a Károly körút és az Andrássy út között.



Ismertették azt is, hogy nem lehet autóval parkolni április 27-én 20 órától április 29-én 20 óráig Rákóczi út mindkét oldalán, a Szövetség utca mindkét oldalán a Rákóczi út és a Dohány utca között, a Dohány utca mindkét oldalán a Szövetség utca és az Alsó erdősor utca között, és a Baross téren a Rákóczi út és a Kerepesi út között, továbbá a Kerepesi út mindkét oldalán a Baross tér és az Ifjúság útja között.



Mint írták, azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy autójukat hová szállította el az illetékes hatóság, valamint a további teendőikről. A telefonszám április 30-án 24 óráig üzemel.

Kitértek arra is, hogy a pápalátogatás kapcsán több fővárosi útvonalat is lezárnak. Többek között április 28-án 10 órától 11 óráig a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2. - M4 autóút - M0 autóút - M5 autópálya - Nagykőrösi út - Gyáli út - Könyves Kálmán körút - Rákóczi híd - Pázmány Péter sétány - Műegyetem felső rakpart - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart - Döbrentei tér - Krisztina körút - Dózsa György tér - Palota út - Dísz tér - Szent György utca - Szent György tér útvonalat zárják le.



A további forgalmi változásokról és lezárásokról itt lehet tájékozódni.