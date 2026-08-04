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Rekordközeli aszály a Dunán: megkezdték a történelmi kisvízszintek rögzítését
A Duna budapesti vízállása napok óta a valaha mért legalacsonyabb értékek közelében van, ezért a vízügyi szakemberek rendkívüli méréseket végeznek a teljes magyarországi folyószakaszon.2026.08.04 22:15ma.hu
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a Duna teljes magyarországi szakaszán rendkívül alacsony a vízállás, ezért megkezdődtek az úgynevezett kisvízszint-rögzítések.
A közlemény szerint Budapesten a korábbi negatív rekordot 2018. október 25-én mérték, amikor a vízállás 33 centiméter volt. Ezt az értéket azonban a folyó már napokkal ezelőtt alulmúlta: az eddigi legalacsonyabb idei vízállást augusztus 2-án mérték, amikor a vízmérce mindössze 9 centimétert mutatott. A keddi mérés szerint délelőtt 10 órakor 14 centiméter volt a vízállás.
Az előrejelzések alapján a hétvégére várható némi javulás: a szakemberek 25–30 centiméteres vízszintemelkedést valószínűsítenek.
Az alacsony vízállás miatt a vízügyi szakembereknek a budapesti Vigadó téri vízmérce alsó, úgynevezett kisvízi szakaszát is ki kellett tisztítani. Ezek a mérceelemek normál esetben víz alatt vannak, ezért az iszap és más lerakódások miatt a leolvasás csak tisztítás után válik lehetővé. A munkálatok során három zsáknyi hulladékot is összegyűjtöttek a part menti kövekről és lépcsőkről.
A tisztítást követően a hagyományos vízmérce és a távjelző rendszer azonos vízállást mutatott, ami megerősítette, hogy az automatikus mérőrendszer továbbra is pontosan működik.
A vízügyi igazgatóság kedden megkezdte a kisvízszintek részletes felmérését is. Hat mérőcsoport dolgozik a Duna középső magyarországi szakaszán, az Ipoly torkolatától a dunaföldvári hídig. Nagy pontosságú GPS-eszközökkel folyamkilométerenként, a gázlóknál pedig körülbelül 200 méterenként rögzítik az aktuális legalacsonyabb vízszinteket.
A mérések nemcsak a hidrológiai nyilvántartások szempontjából fontosak: az eredményeket a jövőbeni vízállás-előrejelzések pontosításához, valamint a hajózási útvonalak kijelölésének frissítéséhez is felhasználják.
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