Ítéletidő
Visszatérhetnek otthonaikba az elenitei lakók a súlyos bolgár áradások után
A térségben továbbra is fokozott készültség van érvényben, mivel a meteorológiai előrejelzések szerint további esőzések is várhatók.2025.10.09 06:51ma.hu
Fokozatosan megkezdődött a normális élet helyreállítása a bolgár tengerparti Elenite üdülőövezetben, miután a hatóságok engedélyezték a lakók és ingatlantulajdonosok visszatérését otthonaikba. A múlt heti heves esőzések nyomán kialakult áradások súlyos károkat okoztak, és a térséget ideiglenesen lezárták biztonsági okokból. A korlátozást ma reggel fél kilenc után oldották fel, miután a szakemberek befejezték az ellenőrzéseket.
A bolgár hatóságok ugyanakkor továbbra is vizsgálják az építkezések jogszerűségét Elenitében, különösen a Kozluka nevű területen, ahol a legnagyobb károkat okozta a hirtelen lezúduló víz. A keddi nap folyamán nagyszabású rendőrségi akció zajlott, amelynek során a nyomozók több intézményből is lefoglaltak iratokat, köztük a Neszebár önkormányzatától, a Burgasz megyei környezetvédelmi felügyelőségtől és a regionális ökoellenőrzéstől. Az eljárást az ügyészség felügyelete alatt folytatják.
A bolgár környezetvédelmi miniszter szerint a Kozluka térségében az elmúlt tizenöt évben egyetlen beruházás sem esett át teljes környezeti hatásvizsgálaton. Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy a beépített terület a természetes vízfolyás útvonalába esik, és a beavatkozások hozzájárulhattak a mostani árvíz súlyosságához. A minisztérium szakértői bizottságot hozott létre, amely feladata a beépített vízmosás állapotának felmérése, valamint javaslatok kidolgozása arra, miként lehetne helyreállítani a természetes vízlevezetést és csökkenteni a jövőbeni árvízkockázatot.
A térségben továbbra is fokozott készültség van érvényben, mivel a meteorológiai előrejelzések szerint további esőzések is várhatók. A lakók ugyan visszatérhettek otthonaikba, de a legtöbben óvatosan teszik ezt, hiszen a helyreállítás és a károk felmérése még csak most kezdődött el. A hatóságok folytatják a terület megtisztítását és a szerkezeti ellenőrzéseket, miközben egyre több szakértő sürgeti az építési szabályozások szigorítását, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek hasonló természeti katasztrófák.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:11 Átlépte a 3 millió megkeresést a 1818 DÁP Ügyfélszolgálat
- 8:28 Sírva fakadt Zacher Gábor, mikor belépett a kávézóba, ahova a mentőket riasztották - videó
- 6:51 Visszatérhetnek otthonaikba az elenitei lakók a súlyos bolgár áradások után
- 22:47 Az Európai Parlament új, szigorúbb meghatározást fogadott el a hús definíciójára
- 20:45 Uniós biztos: az EU új ipari akciótervvel erősíti az autóipar versenyképességét
- 18:43 NAK: kedvezőbben juthatnak lakáshitelhez az őstermelők és a mezőgazdasági egyéni vállalkozók
- 16:39 Az EU felgyorsítaná az MI terjedését az iparban és a tudományban
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06