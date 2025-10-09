Ítéletidő

Visszatérhetnek otthonaikba az elenitei lakók a súlyos bolgár áradások után

Fokozatosan megkezdődött a normális élet helyreállítása a bolgár tengerparti Elenite üdülőövezetben, miután a hatóságok engedélyezték a lakók és ingatlantulajdonosok visszatérését otthonaikba. A múlt heti heves esőzések nyomán kialakult áradások súlyos károkat okoztak, és a térséget ideiglenesen lezárták biztonsági okokból. A korlátozást ma reggel fél kilenc után oldották fel, miután a szakemberek befejezték az ellenőrzéseket.



A bolgár hatóságok ugyanakkor továbbra is vizsgálják az építkezések jogszerűségét Elenitében, különösen a Kozluka nevű területen, ahol a legnagyobb károkat okozta a hirtelen lezúduló víz. A keddi nap folyamán nagyszabású rendőrségi akció zajlott, amelynek során a nyomozók több intézményből is lefoglaltak iratokat, köztük a Neszebár önkormányzatától, a Burgasz megyei környezetvédelmi felügyelőségtől és a regionális ökoellenőrzéstől. Az eljárást az ügyészség felügyelete alatt folytatják.



A bolgár környezetvédelmi miniszter szerint a Kozluka térségében az elmúlt tizenöt évben egyetlen beruházás sem esett át teljes környezeti hatásvizsgálaton. Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy a beépített terület a természetes vízfolyás útvonalába esik, és a beavatkozások hozzájárulhattak a mostani árvíz súlyosságához. A minisztérium szakértői bizottságot hozott létre, amely feladata a beépített vízmosás állapotának felmérése, valamint javaslatok kidolgozása arra, miként lehetne helyreállítani a természetes vízlevezetést és csökkenteni a jövőbeni árvízkockázatot.



A térségben továbbra is fokozott készültség van érvényben, mivel a meteorológiai előrejelzések szerint további esőzések is várhatók. A lakók ugyan visszatérhettek otthonaikba, de a legtöbben óvatosan teszik ezt, hiszen a helyreállítás és a károk felmérése még csak most kezdődött el. A hatóságok folytatják a terület megtisztítását és a szerkezeti ellenőrzéseket, miközben egyre több szakértő sürgeti az építési szabályozások szigorítását, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek hasonló természeti katasztrófák.