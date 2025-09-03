Árvíz
Heves esőzések nyomán a szlovén és a horvát tengerpart több városát is víz öntötte el
A heves esőzések miatt kedden több tengerparti várost is elöntötte a víz a szlovén és horvát Isztria nyugati részén.2025.09.03 16:19MTI
A Dragonja folyó, amely a horvát-szlovén határ mentén folyik, és amelynek torkolata Piran településen található, áradni kezdett, valamint más közeli folyók is megduzzadtak, és kiönthetnek.
A hatóságok azt tanácsolták a helyieknek, hogy kerüljék a kockázatos helyzeteket, és maradjanak otthon. A regionális polgári védelmi és katasztrófavédelmi szervezetek óva intettek attól, hogy a folyók közelében található utakat használják az emberek.
A Capris helyi rádió jelentése szerint a legnagyobb mértékben Piran települést sújtotta a heves esőzés, de áradásokról számoltak be Portoroz üdülővárosban is, továbbá a Koper városához közeli Kostabona faluban földcsuszamlásról érkeztek jelentések.
A Regional Obala nevű szlovén hírportál szerint Piranban, a turisták által kedvelt Tartini téren mintegy 30 centiméteres víz áll.
A partvidékre a legmagasabb fokú, vörös riasztást adtak ki a folyók vízszintje miatt, az ország nyugati részére pedig továbbra is eggyel alacsonyabb mértékű. narancssárga riasztás van érvényben. Az időjárás várhatóan szerdán javulni fog.
A heves záporok és zivatarok a múlt héten is problémákat okoztak a térségben. A villámárvizek földcsuszamlásokhoz vezettek, megrongálták a Rizana és Koper közötti vasútvonalat, és károkat okoztak a Divaca-Koper vasútvonal építkezésen.
Horvátországban Novigradnál rövid idő alatt egy négyzetméterre 120 milliméter, Umagra pedig 98 milliméter csapadék hullott le.
A legtöbb kárt Novigrad környékéről jelentették - erősítette meg az Index című horvát hírportálnak Dino Kozlevac megyei tűzoltóparancsnok, aki elmondta, hogy minden szolgálat a helyszínen van, valamint erősítés érkezett Porecből, Rovinjból és Buzetből is.
Emellett a horvát meteorológiai szolgálat rendkívül erős zivatartevékenységet is regisztrált, két óra alatt közel 2000 villámcsapást jegyeztek fel.
A meteorológusok szerint egy úgynevezett "csapadékvonat" vonult el a térség felett, amilyen néhány nappal ezelőtt is elérte ugyanazt a területet, és akkor is áradásokat okozott.
