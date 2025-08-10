Árvíz
Többen meghaltak az áradásokban Kína északnyugati részén
Legalább tíz halálos áldozatot követeltek a heves esőzések okozta áradások a nyugat-kínai Kanszu tartományban, 33 embert eltűntként tartanak nyilván.2025.08.10 18:59MTI
A katasztrófahelyzet augusztus 7-én kezdődött a tartomány székhelyén, Lancsouban és a hozzá tartozó Jücsung járásban, ahol a heves esőzések hegyi áradásokat váltottak ki.
A rendkívüli helyzetre reagálva Hszi Csin-ping kínai elnök elrendelte az eltűnt személyek felkutatását, a veszélyeztetett lakosok kitelepítését és elhelyezését, valamint a kommunikációs és közlekedési infrastruktúra mielőbbi helyreállítását.
Hangsúlyozta: mindent meg kell tenni az áldozatok számának csökkentéséért, és fel kell készülni a szélsőséges időjárási helyzetekre.
A központi hatóságok mentőalakulatot küldtek a helyszínre, a mentési munkálatok jelenleg is folynak.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:02 Folytatódik a hőség a héten
- 20:01 Farkas támadt egy kisgyerekre Hollandiában
- 18:59 Többen meghaltak az áradásokban Kína északnyugati részén
- 16:58 Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, ketten meghaltak
- 14:56 Békeszerződést írt alá Azerbajdzsán és Örményország amerikai közvetítéssel
- 12:00 BM: ismét minden funkciója elérhető az EESZT-nek
- 10:51 Ismét zavartalanul működnek az elektronikus közigazgatási felületek
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06