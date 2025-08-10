Árvíz

Többen meghaltak az áradásokban Kína északnyugati részén

Legalább tíz halálos áldozatot követeltek a heves esőzések okozta áradások a nyugat-kínai Kanszu tartományban, 33 embert eltűntként tartanak nyilván. 2025.08.10 18:59 MTI

A katasztrófahelyzet augusztus 7-én kezdődött a tartomány székhelyén, Lancsouban és a hozzá tartozó Jücsung járásban, ahol a heves esőzések hegyi áradásokat váltottak ki.



A rendkívüli helyzetre reagálva Hszi Csin-ping kínai elnök elrendelte az eltűnt személyek felkutatását, a veszélyeztetett lakosok kitelepítését és elhelyezését, valamint a kommunikációs és közlekedési infrastruktúra mielőbbi helyreállítását.



Hangsúlyozta: mindent meg kell tenni az áldozatok számának csökkentéséért, és fel kell készülni a szélsőséges időjárási helyzetekre.



A központi hatóságok mentőalakulatot küldtek a helyszínre, a mentési munkálatok jelenleg is folynak.