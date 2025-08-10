Árvíz

Többen meghaltak az áradásokban Kína északnyugati részén

Legalább tíz halálos áldozatot követeltek a heves esőzések okozta áradások a nyugat-kínai Kanszu tartományban, 33 embert eltűntként tartanak nyilván.

2025.08.10 18:59MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A katasztrófahelyzet augusztus 7-én kezdődött a tartomány székhelyén, Lancsouban és a hozzá tartozó Jücsung járásban, ahol a heves esőzések hegyi áradásokat váltottak ki.

A rendkívüli helyzetre reagálva Hszi Csin-ping kínai elnök elrendelte az eltűnt személyek felkutatását, a veszélyeztetett lakosok kitelepítését és elhelyezését, valamint a kommunikációs és közlekedési infrastruktúra mielőbbi helyreállítását.

Hangsúlyozta: mindent meg kell tenni az áldozatok számának csökkentéséért, és fel kell készülni a szélsőséges időjárási helyzetekre.

A központi hatóságok mentőalakulatot küldtek a helyszínre, a mentési munkálatok jelenleg is folynak.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.