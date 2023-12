Árvíz

OVF: hosszan elnyúló tetőzések, lassú apadás kíséri a dunai árhullámot

Hosszan elnyúló tetőzések, lassú apadás kíséri a dunai árhullámot; Budapesten szerdán 20 órakor tetőzött az árhullám, ekkor a legmagasabb vízállás 693 centiméter volt - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy a Duna Nagybajcsnál hétfőn este tetőzött 612 centiméteres vízállással, kedden délután újra áradásnak indult, majd aznap este 616 centiméterrel újfent tetőzött; azóta már elkezdődött az apadás.



Komárom és Esztergom térségében szerdán késő délelőtt, illetve kora este tetőzött az árhullám, Komáromnál szombaton, Esztergomban pedig vasárnap reggelre csökkenhet a vízszint az első fokú készültség szintje (mindkét helyen 500 centiméter) alá.



Budapesten szerdán 20 órakor tetőzött az árhullám, ekkor a legmagasabb vízállás 693 centiméter volt, azóta tetőző-stagnáló a vízjárás a 690-692 centiméteres tartományban. A 700 centiméteres, másodfokú készültségi szintet nem érte el a vízállás - közölték.



Kiemelték, hogy a főváros alatti szakaszokon Bajánál szombaton napközben első fokú készültséget meghaladó vízállások mellett várható a tetőzés.



Mohácson az év utolsó napján a hajnali időszakban 805 centiméter körüli legmagasabb vízállás prognosztizálható - tették hozzá.



A Lajta Mosonmagyaróvárnál szerda délután tetőzött 211 centiméterrel, itt is elkezdődött az apadás. Az Ipoly Ipolytölgyesnél szerda hajnalban 464 centiméterrel tetőzött.



A Tiszán érkező újabb árhullám jelenleg Tivadar térségében tetőzik; első fok körüli tetőzés várható a Tokaj és Kisköre közötti szakaszon. A Tisza mellékfolyóin a lehullott csapadék és az enyhébb idő miatt szintén több helyen vízszint-emelkedések indultak meg.



A mellékfolyók tetőztek, a Hernádon és Körösök vízrendszerén van jelenleg is áradás, de első fok alatti tetőzés várható - fűzték hozzá.



Közölték azt is, hogy a szerda esti előrejelzés alapján a következő néhány napon számottevő csapadékot nem várható, a napi középhőmérsékletek továbbra is döntően 0 fok felett alakulnak.



A jövő hét közepétől érkezik újabb, várhatóan folyékony halmazállapotú csapadék, ami kisebb mennyiséget jelent a Garam, Ipoly, Zala, és számottevő mennyiséget a Dráva, Mura, a Tisza és mellékvízfolyásainak vízgyűjtőjén - áll az OVF közleményében.