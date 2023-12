Árvíz

A Duna felső szakaszán elkezdődött az árhullám tetőzése

Megérkeztek a szolnoki vízügyesek a Dunához, hogy segítsenek a győri kollégáknak a védekezési munkákban. Nagybajcsnál ezekben az órákban tetőzés közeli állapotban van a folyó. A vízszint már a Dunakanyarban és a fővárosban is látványosan emelkedik, a budapesti tetőzés a legfrissebb előrejelzések szerint december 27-én, szerdán a nappali órákban várható, a rakpart szintjét kevéssel meghaladó vízállás mellett - tájékoztatta a ma.hu-t az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF).



Az elmúlt napokban Európa jelentős részén, így hazánkban is, ciklonok és frontjaik okoznak változékony időjárást. A Kárpát-medencében sokfelé 10-30 mm közötti, vegyes halmazállapotú csapadék esett. A hétvégén is folytatódott a változékony, csapadékos és szeles időjárás, több hullámban hullott további 15-60 mm, néhány osztrák vízgyűjtőn 60-80 mm közötti, vegyes halmazállapotú csapadék, miközben jelentős enyhülés kezdődött. A hét elején már szárazabb, kora tavasziasan enyhe az időjárás, 15 °C körüli maximumok is lehetnek.



A csapadékos időjárás hatására a Dunán és mellékfolyóin árhullámok vonulnak le. A Duna tetőzése jelenleg a Pozsony és Nagybajcs közötti szakaszon jár, az Országos Vízjelző Szolgálat ma reggeli előrejelzése szerint Nagybajcsnál még néhány centiméteres vízszintemelkedésre lehet számítani, a tetőzés nem éri el III. árvédelmi fokozatot. Ezen a szakaszon 24 órában védekeznek a vízügyes szakemberek, a helyi szakembereket szolnoki kollégáik segítik ezektől az óráktól.



Komárom és Esztergom térségében az I.fokú árvízvédelmi készültségi szinteket (500 cm) meghaladó tetőzésekre számítunk a ma reggeli prognózisok alapján. Komáromnál az 570-590 cm, Esztergomnál pedig az 550-570 cm tartományban várható a tetőzés holnap estétől, illetve kedden napközben.



Budapesten a tetőzés 27-én napközben várható, 660 cm körüli vízállással I. fokú árvízvédelmi készültség mellett. Az alsó rakpartot 645 cm-es vízállásnál kell lezárni.



A bajai tetőzés 29-én reggel várható 799 cm-es II. fok körüli vagy az alatti vízállással.

Árhullám van levonulóban a Lajtán, ami Mosonmagyaróvárnál kevéssel I. fok felett tetőzik 26-án reggel, 178 cm-es vízállással. A Rábán Körmendnél tegnap a késő esti órákban tetőzött 365 cm-rel, Sárvár pedig előreláthatólag 26-án nap közben tetőzik fokozat alatti vízállással. Győrben ma hajnaltól már I. fok feletti vízállásokat észleltek a Rábán, itt további néhány centiméteres vízszintemelkedés valószínű, a tetőzés holnap a hajnali órákban várható. Az Ipolyon újabb árhullám indult meg, a tetőzés Nógrádszakálnál kevéssel I. fok alatt 26-án délután, Ipolytölgyesnél 27-én a délelőtti órákban II. fok környékén valószínű.



A Tiszán folytatódik az árhullám levonulása, a tetőzés már elhagyta a folyó hazai szakaszát. A továbbiakban a lassú apadást a lehulló csapadék függvényében kisebb vízszintemelkedések törik meg. Mellékfolyóin szintén árhullám vonult le, de az érkező csapadék és enyhébb idő miatt az elkövetkező napokban újabb vízszintemelkedésre lehet számítani. Fokozatot meghaladó tetőzésre csak a Sajón, és a Zagyva-Tarna vízrendszerén számíthatunk.