Árvíz

A bő csapadék ellenére a víz visszatartására törekszik az OVF

A bő csapadék ellenére a vízügy a víz visszatartására és tartalékolására törekszik, ezért ahol lehetséges, nem indítják be a szivattyútelepeket - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hétfőn az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a bő csapadék miatt szinte mindenhol telítődött vízzel a talaj felső rétege, amely csak lassan tudja elnyelni az utánpótlást, ezért több helyen belvíz alakult ki. Az idei esztendőben lehullott csapadék mennyisége ugyan már november végén több volt, mint a sokéves átlag, de fel kell készülni a jövő szélsőségesen száraz időszakaira is. Ezért fontos, hogy az őszi-téli csapadékmennyiség egy részét helyben tartsuk - szögezte le az OVF.



Az elmúlt napok csapadékos időjárása következményeként árhullám vonul le a Tiszán és mellékfolyóin. A vízgyűjtő területeken helyenként a novemberi átlagot elérő csapadék hullott le 48 óra alatt. Az elkövetkező napokban további számottevő mennyiségű csapadék nem várható, így intenzív apadás valószínű. A nagy mennyiségben érkezett, és a sík vidékre leesett csapadéknak érezhető hatása lesz a talajvízszintek emelkedésére - tudatta az OVF.



A közlemény szerint a Tisza jelenleg Tiszabecsnél tetőzik a II. fokú árvízvédelmi készültséget meghaladó vízállással, alatta Tivadarnál szintén II. fok feletti, lejjebb II. fokot megközelítő tetőzés várható. A mellékfolyók közül I. fokot elérő vízállással tetőzött a Sajó Sajószentpéternél, jelenleg tetőzik a Túr Garbolcnál, a Kraszna Ágerdőmajornál. A Bodrog várhatóan a hét második felében tetőzik szintén I. fok feletti vízállással. A Tarna a III. fok feletti tetőzést követően jelenleg apad, Tarnamérán és Tarnaörsön is II. fok feletti a vízállása, a Zagyva Jászteleknél II. fok felett tetőzött, lassan elnyúló apadás valószínű. A Tisza további mellékfolyói várhatóan fokozatot el nem érő vízállással tetőznek.



Az elmúlt héten a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei egyeztettek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával a belvízvédekezés módjáról, hiszen a működési területükön lehullott jelentős mennyiségű csapadék is csak kis mértékben tud beszivárogni a földbe. A legnagyobb és legjobb víztározó a talaj, ezért a belvizet nem vezetik el azonnal a területekről, hanem időt hagynak a természetes beszivárgásra - ismertette a vízügy. Hozzátették: az előre egyeztetett helyszíneken csak a szélsőséges helyzetek elkerüléséért indítják be a szivattyútelepeket, vagyis csak olyan helyeken, ahol a víz kilépne a befogadó vízfolyásokhoz, tározókhoz vezető csatornákból.



Hangsúlyozták: a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei az árvizek fokozott felügyelete mellett szintén kiemelten figyelnek a vízvisszatartási lehetőségekre. Azokon a tájegységeken, ahol erre lehetőség van, szabályozottan töltődnek a tározók, csak káros mértékű vízmennyiséget engednek ki a csatornákból, és az öblözetekben szintén tározzák a vizet.

A vízügy elsődleges célja jelenleg az, hogy a kialakuló belvízmennyiséget, ahol ez lehetséges, megőrizze és tározza a szárazabb időszakokra. A termőföldeket érintő helyzetről pedig továbbra is folyamatosan egyeztetnek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakembereivel - olvasható a közleményben.