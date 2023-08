Árvíz

Elöntötte a víz a nemrég felújított prágai Állami Opera alagsorát

A szélvihar idején villámcsapás érte a közszolgálati televízió prágai főépületén lévő antennarendszert is, emiatt az egyes csatorna adása rövid ideig szünetelt. 2023.08.21 03:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elöntötte a víz a prágai Állami Opera felújított épületének alagsorát a héten, amikor nagy erejű, jégesővel kísért szélvihar söpört végig Közép-Csehországon - közölte Tomás Stanek, a Nemzeti Színház szóvivője a CTK hírügynökséggel.



A Nemzeti Múzeum és a Főpályaudvar között álló, néhányéves felújítás után 2020-ban átadott épület alagsorában van egyebek között a színpadot mozgató technika egy része, a próbatermek és a színházi kellékek raktárai is.



"A kár felmérése folyamatban van, az egész épületben kikapcsolták a villanyt, a mentési munkák még tartanak" - mondta a szóvivő csütörtökön reggel a hírügynökségnek.



Martin Kavka, a prágai tűzoltóság szóvivője szerint víz került néhány újonnan rekonstruált terembe is, vélhetően jelentős károk keletkeztek.



"A hirtelen lezúdult nagy mennyiségű esővizet a környék csatornái nem tudták elnyelni, ami a színház alagsorának elöntéséhez vezetett" - mondta a tűzoltóság szóvivője.



A mai cseh Állami Opera épületében nyílt meg 1888-ban az akkori Új Német Színház, amely a prágai németség színházi kultúráját szolgálta. A második világháború után a prágai német színházak megszűntek, az Új Német Színház épületében a cseh Állami Opera kapott helyet, amely a Nemzeti Színház részeként működik.



A szélvihar idején villámcsapás érte a közszolgálati televízió prágai főépületén lévő antennarendszert is, emiatt az egyes csatorna adása rövid ideig szünetelt - közölte csütörtökön reggel a televízió.



A kiadós esővel kísért szélvihar szerdán este fennakadásokat okozott a prágai tömegközlekedésben és a regionális vasúti közlekedésben is .