Árvíz

OVF: Drávaszabolcsnál is felkészülten várják a vízügyesek az érkező árhullámot

Győrnél várhatóan csütörtök délután le kell zárni a rakpartot a magas vízállás miatt - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szerda kora délután az MTI-vel.



A közlemény szerint a Rába Szentgotthárdon szombat hajnalban tetőzött, szerda reggelig több mint négy métert apadt. Körmenden is megindult a nagyon lassú apadás, amely kedden intenzívebbé vált. Sárváron a folyó kedd reggel 4 órától 12 óráig hosszasan tetőzött 424 centiméteres vízállással. Ott a vízügyesek fokozott figyelőszolgálatot látnak el, ahol szükséges, szivattyúznak.



Az előrejelzés szerint Győrnél a vízállás várhatóan csütörtök délután eléri a rakpart szintjét. A tetőzés pénteken 450-470 centiméter körül várható.



A Mura Letenyén hétfőn tetőzött 552 centiméteres vízállással, ezt követően kezdetben rendkívül lassan apadt, majd kedden a déli óráktól intenzívebbé vált a vízszintcsökkenés üteme. Itt is folyamatos a figyelőszolgálat, hiszen az apadás időszakában keletkezhetnek árvízi jelenségek, például buzgárok, felpuhulások - írták.



A Dráva tetőzése Barcs térségében várható szerda délután, előreláthatóan 530 centiméter körüli vízállással. A közlés szerint a Barcs alatti szakaszon a harmadfokot meghaladó, Drávaszabolcs térségében a valaha volt legmagasabb vízállást is megközelítő vagy akár azt elérő árhullám várható. Drávaszabolcsnál homokzsákokkal erősítették meg az állami védvonalat, amely mögött 31 települést kell megvédeni - tették hozzá.



Ezen a védekezési szakaszon Szentborbás-Drávaszabolcs térségében a tetőzés szerda este és péntek hajnal között várható, elhúzódó tetőzéssel. Ahol szükséges, nyúlgátakat építenek ki a vízügyes szakemberek az alacsony szakaszokon, illetve zsilipeket, bekötőutakat zárnak el. A zsilipeknél jelentkező csurgásokat igyekeznek megszüntetni. Előkészületeket végeztek a szentborbási bekötőút nyílásának elzárására. A horvát erőmű 24 órája 1000 köbméter vizet enged másodpercenként, ez gyorsítja a fenti szakaszon az apadást - olvasható a közleményben.



A Sajó árhulláma levonulóban van, a folyó hajnal óta Felsőzsolca térségében tetőzik a másodfokot (350 centiméter) meghaladó vízállással. Mérsékelt az áradás a Sajó és a Hernád alsó szakaszán, valamint a Bodrogon és a Tiszán.



A Dunán is kisebb árhullám vonul le, a fővárosnál szerdán tetőzik a folyó, 430 centiméter körüli vízállással. Ez több mint két méterrel elmarad a rakpart szintjétől. A magyarországi szakaszon sehol sem kell készültséget elrendelni - tették hozzá.



Hangsúlyozták: az árvízvédelmi készültségekkel érintett védelmi szakaszokon továbbra is a fokozatoknak megfelelő éjjel-nappali figyelő- és járőrszolgálatot tartanak a vízügyi igazgatóságok.

A Rába, a Mura, a Dráva mentén több olyan település van, ahol az önkormányzat védekezik, mert nincs állami védvonal. Azokhoz a településekhez, ahol a védelemvezető polgármester szükségesnek tartja, az OVF vízügyi műszaki szakembert irányít "a védekezési feladatok meghatározása és az erőforrások biztosítása" érdekében.