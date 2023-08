Árvíz

OVF: rekord árvíz a Dráván - képek

A Dráva mellett a vízügyes szakembereknek hét olyan településnél is segíteniük kell, amelyeket nem véd állami védvonal. 2023.08.08 16:35 MTI

MTI/Katona Tibor

Ötvenegy éves árvízszint-rekord dőlt meg hétfőn a Dráván Őrtilosnál a Mura és a Dráva összefolyásánál - tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) kedden.



A Dráván Őrtilosnál 493 centiméterrel dőlt meg az 1972-es árvízszint rekord hétfőn délben, amikor a korábbi legmagasabb vízállás (476 centiméter) felett 17 centiméterrel tetőzött a folyó - tartalmazza a közlemény.

MTI/Katona Tibor

A Dráva mellett a vízügyes szakembereknek hét olyan településnél is segíteniük kell, amelyeket nem véd állami védvonal, valamint meg kell védeniük azt a 31 települést is a Dráva bal partján, amelyek a terhelt árvízvédelmi töltésen túl találhatók - tették hozzá.



Mint írták: Drávaszabolcsnál folytatódnak a felkészülési munkák, a védvonalak homokzsákos erősítésével és magasításával készülnek a vízügyes szakemberek. Ott csütörtökön várható a tetőzés, az 1972-es 596 centiméteres rekord értéket megközelítő vagy akár el is érő vízállás mellett.



A tájékoztatás szerint a Rába, a Mura, a Dráva és a Sajó mentén továbbra is folytatódnak a védekezési munkák, a vízügyes szakemberek az ország egész területéről érkeznek a folyók mellé az azonnali átcsoportosításoknak köszönhetően. Jól vizsgáznak az elmúlt évek vízügyes fejlesztései is.



A vízügyes szakembereknek - folytatták - a tetőzések után még fokozottabban kell figyelniük az árvízi jelenségekre, hiszen a mostani apadások szokatlanul lassúak.

A Rába Szentgotthárdnál és Körmendnél apad, a folyó most a nyílt ártereken okoz majd elöntést, de lakott területeket közvetlenül nem veszélyeztet. A szántóföldi elöntések miatt pedig az alsó szakaszokon lassul majd az apadás. Győrnél a rakpart szintjét is megközelítheti a vízállás - ismertették.



A Mura Letenyénél hétfőn 15 órakor tetőzött, 552 centiméteres észlelt vízállás mellett, ami este 23 óráig maradt fenn. Ez mindössze 2 centiméterrel alacsonyabb a valaha mért legmagasabb vízállásnál.



A tetőzést követően kedd délig közel 30 centimétert apadt a folyó - fűzték hozzá.



Arról is beszámoltak, hogy a Sajó kedden Sajószentpéternél tetőzik, Sajópüspökinél pedig a hétfőn hajnali tetőzés óta már több mint egy métert csökkent a vízszint. Az árvízvédelmi készültségekkel érintett védelmi szakaszokon továbbra éjjel-nappali figyelő- és járőrszolgálatot tartanak a Vízügyi Igazgatóságok.



A folyók mentén több olyan település van, ahol az önkormányzat védekezik, mert nincs állami védvonal. Azokhoz a településekhez, ahol a védelemvezető polgármester szükségesnek tartja, az OVF vízügyi műszaki irányítót biztosít a védekezési feladatok meghatározása és az erőforrások biztosítása érdekében - olvasható a főigazgatóság közleményében.