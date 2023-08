Időjárás-esőzés

Rekordközeli árhullámok alakulhatnak ki a következő napokban

Rekordközeli árhullámokat is hozhat a rendkívüli mennyiségű és kiszámíthatlan augusztusi csapadék a magyarországi folyókon, az elmúlt két napban hullott csapadék már árhullámokat indított el a Dunán, a Rábán, a Murán, a Dráván, a Sajón, a Tarnán és a Zagyva folyón is - közölte az MTI-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság pénteken.



Mint a közleményben írták, pénteken megkezdte működését a vízügy országos műszaki irányító törzse, mert több igazgatóság munkáját kell összehangolni a következő napokban, mivel több napig, több hullámban kell jelentős csapadékra számítani.



A Rába-Répce, a Mura, a Felső-Dráva és a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén már reggelig is jelentős, az előre jelzettet meghaladó mennyiségű eső hullott, ennek hatására intenzív vízszintemelkedések indultak meg a Rába, a Mura és a Zagyva folyókon.



Az igazgatóság közlése szerint az Országos Vízjelző Szolgálat számításai alapján a következő hat napban a Duna vízrendszerén a Dunán Nagybajcsnál az elsőfokú, a Rábán, a Murán és a Dráván a harmadfokú árvédelmi készültségi szintet meghaladó vízállás várható.



Budapestnél a tetőzés augusztus 9-én, szerdán este várható 500-550 centiméter körüli vízállással (az elsőfokú riasztást 620 centiméternél rendelnék el.)



A Tisza vízrendszerén a Tarnán elsőfokú, a Sajón és a Hernádon a másod-, a Zagyván pedig a harmadfokú árvédelmi készültségi szinteket meghaladó vízszintek kialakulása várható.



A vízügyi igazgatóság kitért rá: amennyiben az előrejelzésekben szereplő eső ténylegesen lehullik, akkor elsősorban a Rábán, valamint a Dráva vízrendszerén a valaha mért legnagyobb vízállási értékeket is meghaladhatja a tetőzés szintje.



Ahol önkormányzati védekezés van, ott a vízügyes szakemberek azonnal rendelkezésre állnak és műszaki segítséget nyújtanak, ha a települési védelemvezetők ezt kérik - tették hozzá.



Felhívták a figyelmet, hogy a hidrológiai előrejelzések részben a még le nem hullott csapadék alapján készültek, így a meteorológiai helyzet magas bizonytalansága miatt a hidrológiai előrejelzések jelentős bizonytalansággal terheltek.