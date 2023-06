Árvíz

Ítéletidő Erdélyben: több száz háztartás került víz alá

Több száz háztartás került víz alá Erdély több megyéjében az elmúlt napok esőzései és áradásai nyomán, és harminc településen a katonai tűzoltók segítségére volt szükség.



A katasztrófavédelem (IGSU) hétfőn közölte, hogy az elmúlt 24 órában 4300 katonai tűzoltó segédkezett több erdélyi megyében az árvízkárok elhárításában. A jelentés szerint 204 házat, melléképületet és pincét árasztott el a víz, 177 udvar és 27 út került víz alá. A viharos szélben kidőlt fák autókat rongáltak meg.



A Temes megyei Nagyszentmiklóson több udvarról és épületből kellett kiszivattyúzni a vizet a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt. A bánsági megye több településére - Nagyszentmiklós, Óbesenyő, Csanád, Sárafalva, Óbéba és Valkány - hétfőn harmadfokú riasztást adtak ki a meteorológusok - írta az Agerpres román hírügynökség.



Fehér megyében Sárdon, Gyulafehérváron és Balázsfalván házak pincéi, tömbházak alagsora került víz alá a közeli folyók áradása és a lehullott nagy mennyiségű eső nyomán. Háztartásokból, udvarokból, pincékből kellett kiszivattyúzni a vizet Szeben megye több településén és Nagyszebenben is.



Az elmúlt hétvégén Románia húsz megyéjében álltak készenlétben a vészhelyzeti felügyelőségek, tizenkét megyében kellett mobiltelefonos riasztást kiadni a lakosságnak a viharos időjárás miatt.



A hatóságok hétfőn is készenlétben állnak, mivel az ország délnyugati, nyugati és középső részének több megyéjére kedd reggelig érvényes első és másodfokú vihar- és árvízriasztást adtak ki.



A román meteorológiai szolgálat (ANM) jelentése szerint öt dél-nyugati megyére - Mehedinti, Gorj, Krassó-Szörény, Valcea és Hunyad - harmadfokú; tizenhatra másodfokú, tizenegyre pedig elsőfokú riasztást adtak ki. Az ország délnyugati régiójában rövid idő alatt négyzetméterenként 70-80 liter csapadék is lezúdulhat.