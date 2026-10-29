Adóügyek

A NAV-ot hívta a számlái miatt, közölték vele, hogy körözik

Szokatlan fordulatot vett a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében körözött Majer Bálint története: a beszámoló szerint maga telefonált a NAV-hoz, hogy megtudja, miért zárolták a bankszámláit, ám a válasz aligha az volt, amire számított. 2026.10.29 19:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Majer Bálint, akinek neve a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében merült fel, állítólag azért kereste telefonon a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, mert szerette volna megtudni, miért zárolták a bankszámláit.



A beszámoló szerint a NAV munkatársai közölték vele, hogy körözést adtak ki ellene, ezért célszerű lenne személyesen megjelennie a hatóságnál.



A történet különös részlete, hogy a körözés alatt álló férfi ezek szerint maga jelentkezett annál a hatóságnál, amely kereste őt.



A telefonbeszélgetés pontos körülményeiről, időpontjáról és arról, hogy Majer Bálint végül megjelent-e a NAV-nál, egyelőre nincs megerősített információ.



A körözés ténye önmagában nem jelent bűnösséget, és a telefonhívásról szóló beszámoló hitelessége is további ellenőrzést igényel.