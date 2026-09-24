Elégedetlenség

Matrac és szeméthegy az út közepén - rendet követelnek a nagytétényi iparterületen

Szeméthalmokról, szétdobált csomagolásokról és az úttesten heverő matracról készültek éjszakai felvételek a nagytétényi iparterületen - a bejegyzés szerzője az önkormányzatot szólította fel az azonnali intézkedésre. 2026.09.24 16:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb szemétkupacok jelentek meg a nagytétényi iparterületen egy közösségi oldalon közzétett beszámoló szerint. A felvételek hajnali 2 óra körül készültek, és a poszt szerzője szerint ugyanazon a területen, amelynek állapotára korábban egy videóban már felhívta a figyelmet.



A képeken, illetve a beszámoló szerint az út közepén szeméthalom és egy kidobott matrac, a környéken pedig csomagolási hulladék, kuka és törmelék látható.



A poszt szerzője azt állítja, hogy az érintett utat Budafok-Tétény önkormányzata kezeli és üzemelteti, ezért szerinte a terület rendben tartása is az önkormányzat felelőssége.



Külön kifogásolta, hogy miközben a nagytétényi iparterületen működő vállalkozások iparűzési adót fizetnek, a környéken ilyen állapotok alakulhatnak ki.



„Ha nem viszik el időben a szemetet, egy kupacból lesz kettő, kettőből több” – fogalmazott.



A bejegyzésben Karsay Ferenc polgármester vezette önkormányzatot és a Városfejlesztő Kft.-t szólította fel arra, hogy haladéktalanul szállítsák el a hulladékot, és gondoskodjanak a terület tisztán tartásáról.



„Ne a jövő héten, ne a következő kupac után, most!” – írta.



A bejegyzésben megfogalmazott állításokra az önkormányzat válasza nem szerepel, így egyelőre nem ismert, hogy mikor szállítják el a hulladékot, illetve pontosan milyen körülmények között került az úttestre.



