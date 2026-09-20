Adóügyek

Magyar Péter: elengedhetik az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részét

Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának részleges elengedéséről beszélt Magyar Péter miniszterelnök Pécsen szombaton.

2026.09.20 14:27MTI
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A kormányfő, a Tisza Párt elnöke őszi országjárásának második állomásán, a baranyai vármegyeszékhely 48-as terén úgy fogalmazott: ha szükséges, elengedik a szolidaritási adó egy kis részét, Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszternek fontos feladata, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal, miként tudják ezt az intézményt szépen lassan nem kivezetve, de csökkentve igazságosabbá tenni és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani.

A kormánynak és Kármán András pénzügyminiszternek óriási kihívás, hogy a központi költségvetés egyensúlyának helyreállítása, a hiányszint javítása mellett az önkormányzatoknak is tudjon legalább részlegesen segíteni - tette hozzá Magyar Péter.

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