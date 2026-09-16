Rendszerváltás

Eltörli a kormány az 5000 forintos kamarai hozzájárulást

Mintegy 900 ezer vállalkozást érint a kormány döntése, amellyel megszüntetik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos kamarai hozzájárulást. 2026.09.16 18:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Eltörli a kormány az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán. A kormány közlése szerint az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint.



A kamarai hozzájárulást 2012-ben vezették be. A legtöbb gazdálkodó szervezetnek és egyéni vállalkozónak akkor is meg kellett fizetnie az évi 5000 forintot, ha nem volt önkéntes kamarai tag.



A 900 ezres érintetti létszámmal számolva a vállalkozások összesen mintegy 4,5 milliárd forint éves befizetéstől mentesülhetnek.



A bejelentésből egyelőre nem derül ki, pontosan mikortól szűnik meg a fizetési kötelezettség, mi történik a korábbi tartozásokkal, illetve változik-e a kötelező kamarai regisztráció rendszere.



Az MKIK közölte, hogy tudomásul veszi a döntést, és várja a jogszabály-módosítás részleteit. A kamara jelezte azt is, hogy nyitott feladatainak és finanszírozásának újragondolására.