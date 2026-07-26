Rendszerváltás

Pósfai Gábor: több mint 1,5 milliárd forintos koncert szervezésére is kapott megbízást a Lounge-cégcsoport

A Lounge Event Kft. több mint 1,5 milliárd forintért kapott megbízást egy "Mándoki koncert" munkacímű esemény megrendezésére a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) Zrt -től - közölte a belügyminiszter a Facebook-oldalán, megemlítve, hogy a megbízás része volt annak a két, egyenként 75 milliárd forintos keretösszegű megállapodásnak, amelyet az NRÜ júniusban mondott fel.



Pósfai Gábor a szombati bejegyzésében a felmondott szerződések egyik elemét ismertetve azt írta: az NRÜ április 1-jén rendelt meg a Lounge Event Kft-től egy augusztus 19. és 21. között megtartandó, két-három órás rendezvényt. A megrendelésben nem jelölték meg sem a pontos időpontot, sem a fellépőt, a rendezvény munkacíme ugyanakkor "Mándoki koncert" volt - emelte ki, hozzátéve, hogy a koncerten a megrendelő várakozásai szerint 2-4 ezer ember vett volna részt.



A tárcavezető közlése szerint a megrendelés értéke 1 milliárd 501 millió 809 ezer 323 forint volt. A szerződést az átvilágítás után felmondták - tette hozzá.



A belügyminiszter hangsúlyozta: az új kormány az idő rövidsége, a rendezvényszervezés korábbi központosítása és a Lounge-cégcsoport helyzete miatt több esetben kényszerpályán mozgott, de ahol lehetett, megszüntette a korábbi szerződéseket és áttervezte a költségeket.



Mint írta, az augusztus 20-i ünnepségsorozatot is az eredetileg tervezettnél jóval alacsonyabb költségből rendezik meg, a 2027-es állami eseményeket pedig már teljes egészében az új szempontok alapján tervezik.