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Kármán András: adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatás összegét
Így a teljes 100 ezer forint fog eljutni oda, ahol az valódi segítséget jelent.2026.07.04 16:49MTI
Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni - közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán.
Kármán András Facebook-bejegyzésében azt írta: "nagyjából 400 ezer gyermek után" fog járni 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra.
Nemcsak arra vagyok büszke, hogy a Tisza választási kampányban tett vállalását sikerült megvalósítani, hanem arra is, hogy mindezt - az előző kormánytól örökölt - nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani - közölte a tárcavezető.
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