Adóügyek

Trump újabb vámokat vetett ki Kanadára

Az Egyesült Államok újabb vámháborús lépést tett Kanadával szemben, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette: 10 százalékkal emeli a kanadai termékekre kivetett vámokat. A döntés előzménye egy ontariói kormányzati reklám volt, amelyben Ronald Reagan korábbi amerikai elnök szavaival bírálták Trump vámpolitikáját – az amerikai elnök szerint azonban a reklám „meghamisított” és „félrevezető” volt.



Trump a döntést szombaton közölte a Truth Social platformon, ahol azt írta: „Kanada tetten érhetően egy hamisított hirdetést sugárzott, amelyben szelektíven kivágott hang- és videórészletekkel próbálták rossz színben feltüntetni Ronald Reagant, és ezzel aláásni az Egyesült Államok gazdasági érdekeit.” Hozzátette, hogy a kampány célja szerinte az volt, hogy befolyásolják a Legfelsőbb Bíróság közelgő döntését, amely Trump vámfelhatalmazásainak jogszerűségét vizsgálja.



A washingtoni döntés azt követően született, hogy Trump a hét közepén leállította az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalásokat. Az amerikai elnök szerint a budapesti csúcstalálkozóhoz hasonlóan ez a megbeszélés sem ígért „valódi eredményeket”, így „nem érezte helyesnek”, hogy folytassák. Most azonban a vámemelés újabb akadályt gördít az észak-amerikai gazdasági együttműködés elé.



Trump korábban is élesen bírálta Kanadát, Mexikót és Kínát, amiért szerinte tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal gyengítik az amerikai ipart. Már az év elején 25 százalékos vámot vetett ki a kanadai acél- és alumíniumtermékekre, amit később 35 százalékra emelt, és kiterjesztett más árucikkekre – köztük a faipari és autóipari termékekre is. Az új, 10 százalékos pótlólagos vám így még tovább növeli a kereskedelmi feszültséget, és súlyosan érintheti a két ország közötti több milliárd dolláros áruforgalmat.

A kanadai fél igyekezett gyorsan reagálni a helyzetre: Doug Ford ontariói miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy a tartomány felfüggeszti az Egyesült Államokban futó, vámokat bíráló reklámkampányát. Mint mondta, a döntés célja, hogy újraindulhassanak a tárgyalások, és enyhüljön a diplomáciai feszültség. Mark Carney kanadai miniszterelnök egyelőre nem kommentálta az újabb vámemelést, de korábban jelezte: Ottawa készen áll arra, hogy újra tárgyalóasztalhoz üljön „a két ország dolgozóinak érdekében”.



A kanadai gazdasági szereplők attól tartanak, hogy a vámemelés újabb csapást mérhet az ipari exportágazatokra, különösen az autó- és faiparra, amelyek kulcsfontosságúak az ország gazdaságában. Közgazdászok szerint a döntés rövid távon növelheti az inflációt, és megzavarhatja az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (USMCA) keretein belüli áruforgalmat is.



Trump legújabb lépése így nemcsak gazdasági, hanem politikai szempontból is jelentős üzenetet hordoz: az Egyesült Államok elnöke ismét világossá tette, hogy a vámok politikáját stratégiai eszközként kívánja használni, akár szövetségeseivel szemben is – ha úgy ítéli meg, hogy az amerikai érdekek védelme ezt megkívánja.