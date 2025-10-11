Gazdaság

Trump újra vámháborúval fenyegeti Kínát - zuhanásba kezdtek a tőzsdék

A következő hetek döntőek lehetnek: ha Peking és Washington nem talál kompromisszumot, a világ két legnagyobb gazdasága ismét vámháborús pályára léphet, aminek hatásait nemcsak a tőzsdék, hanem az európai iparvállalatok és fogyasztók is gyorsan megéreznék. 2025.10.11 12:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump amerikai elnök ismét kereskedelmi háborús hangulatot keltett a nemzetközi piacokon, miután pénteken élesen bírálta Pekinget, és újabb vámemelésekkel fenyegette meg Kínát. Az elnök szerint Kína „nagyon ellenségessé” vált azzal, hogy korlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémek és más stratégiai nyersanyagok exportjára.



A feszültség csütörtökön éleződött ki, amikor a kínai kormány bejelentette: nemzetbiztonsági és nemzetközi kötelezettségeire hivatkozva új exportkorlátozásokat vezet be olyan ásványokra, amelyek kettős – polgári és katonai – felhasználásra is alkalmasak. Ezek az anyagok kulcsfontosságúak az akkumulátorgyártásban, a félvezetőiparban és a fegyvertechnológiában, így a döntés azonnal aggodalmat keltett a nyugati iparágakban.



Trump a Truth Social platformon reagált a hírre, és kijelentette, hogy kormányzata „masszív vámemelésen dolgozik”, valamint további lépéseket is fontolgat Peking ellen. A bejegyzés szerint Washington kész újraéleszteni a vámháborút, amelyet alig néhány hónapja sikerült ideiglenesen befagyasztani. Az elnök emellett azzal is fenyegetőzött, hogy lemondja a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett két hét múlva esedékes találkozóját, amelyet az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozója keretében tartottak volna Dél-Koreában.



Trump szerint Peking lépése „példátlan és ellenséges”, amely nemcsak az Egyesült Államokat, hanem az egész világgazdaságot érinti. Állítása szerint a kínai kormány több országnak részletes listát is küldött arról, mely nyersanyagokat tart vissza a jövőben – ezzel, ahogy fogalmazott, „eldugaszolhatja a piacokat”, és „szinte minden ország számára megnehezítheti az életet”. Az amerikai elnök hozzátette, több állam- és kormányfő már megkereste Washingtont, hogy közösen tiltakozzanak a kínai lépés ellen.



A bejelentésre a globális pénzpiacok azonnal reagáltak: a Wall Streeten és az ázsiai tőzsdéken is eséssel zártak a kereskedési napok, miközben az ipari fémek ára emelkedésnek indult. A befektetők attól tartanak, hogy a 2020-as évek elején látott amerikai–kínai vámháború újra kiújulhat, ami a világgazdaság egészét megrázhatja.



A két ország között tavaly augusztusban sikerült ideiglenes megállapodást kötni: a felek 90 napos vámfelfüggesztésben egyeztek meg, amelynek eredményeként az amerikai vámok 145 százalékról 30 százalékra, a kínaiak pedig 125-ről 10 százalékra estek vissza. Ez a „kereskedelmi fegyverszünet” azonban novemberben lejár, és a mostani retorika alapján egyre valószínűbb, hogy a szembenállás ismét elmélyül.



Trump számára a Kínával való konfrontáció nemcsak gazdasági, hanem politikai eszköz is: a Fehér Házból érkező nyilatkozatok szerint az elnök a „gazdasági szuverenitás védelmében” lép fel, miközben a washingtoni adminisztráció egyre keményebb hangot üt meg minden, Kínát érin