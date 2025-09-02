Adóügyek

Milliárdos adócsalás a szegedi mobiltelefonokkal kereskedő csoportnál

Az illegálisan szerzett vagyont a haszonhúzó gazdasági társaságok és a bűnszervezeti tagok megosztották egymás között.

2025.09.02 16:10MTI
Milliárdos adócsalás miatt emeltek vádat egy mobiltelefonokkal kereskedő csoport tagjai ellen Szegeden - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-t.

Grósz Tamás közölte, a vádirat szerint az öttagú bűnszervezet 2017-ben olyan céghálót hozott létre, majd működtetett, amely nagy értékű mobiltelefonokról kiállított fiktív számlák felhasználásával jogosulatlanul igényelt vissza áfát. A bűnszervezettel kapcsolatba került cégek 2021-ig több mint 3,5 milliárd forint általános forgalmi adót igényeltek vissza. Az illegálisan szerzett vagyont a haszonhúzó gazdasági társaságok és a bűnszervezeti tagok megosztották egymás között.

A főügyészség az eljárás során hat terhelttel kötött egyezséget, akik bűnösségük beismerése mellett összesen 1,2 milliárd forint megtérítését vállalták.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult bűnügyben a bűnszervezet öt tagja mellett további tizennyolc gyanúsítottal szemben emeltek vádat a Szegedi Törvényszék előtt - tudatta az ügyész.

