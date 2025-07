Adóügyek

Történelmi megállapodás az USA-val: 15 százalékos vámtétel az EU-export túlnyomó többségére vonatkozóan

2025.07.27 22:59 MTI

Az EU megállapodott az Egyesült Államokkal egy egységes, 15 százalékos vámtételben az EU-export túlnyomó többségére vonatkozóan – jelentette be Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke vasárnap Skóciában, Donald Trump amerikai elnökkel folytatott egyeztetését követően.



"Ez az arány a legtöbb ágazatra kiterjed, beleértve az autóipart, a félvezetőket és a gyógyszeripart. Ez a 15 százalék világos felső határt jelent – nincs halmozás, minden benne van, így világos keretet ad a polgárok és a vállalkozások számára, ami rendkívül fontos" – fogalmazott a bizottság elnöke.



Von der Leyen elmondta: a felek abban is megegyeztek, hogy számos stratégiai termék esetében kölcsönösen nulla vámtarifát vezetnek be. Ez érinti többek között a repülőgépeket és alkatrészeiket, egyes vegyi anyagokat, generikus gyógyszereket, félvezetőgyártó berendezéseket, bizonyos mezőgazdasági termékeket, valamint nyersanyagokat és kritikus fontosságú alapanyagokat.



Von der Leyen közölte: "az acél és alumínium esetében közös kihívást jelent a globális túlkapacitás. Az EU és az Egyesült Államok együtt fog dolgozni a tisztességes globális verseny biztosításáért, valamint a két fél közötti akadályok csökkentéséért."



A megállapodás részeként a felek fokozzák az energetikai együttműködést is.



"Az amerikai energiaimport diverzifikálja az ellátási forrásainkat, és hozzájárul Európa energiaellátásának biztonságához. Jelentős mértékű amerikai LNG-, olaj- és nukleáris üzemanyag-vásárlással váltjuk ki az orosz gázt és kőolajat" - tette hozzá a bizottsági elnök.



Von der Leyen szerint a mesterséges intelligencia fejlesztésében is együttműködésre törekszenek: amerikai MI-chipek segíthetik az európai gyárak működését, miközben az Egyesült Államok is megőrizheti technológiai előnyét.



"Ez a megállapodás nagyobb kiszámíthatóságot teremt vállalkozásaink számára. Az azonnali vámcsökkentés kézzelfogható hatással lesz a cégek működésére, és biztosítja az EU hozzáférését legnagyobb exportpiacához" – emelte ki.

A bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy az amerikai termékek jobb piacra jutása egyúttal előnyt jelent az európai fogyasztók számára, miközben javítja az európai vállalkozások versenyképességét is. A megállapodás lehetőséget teremt további vámtételek csökkentésére, a nem vámjellegű akadályok kezelésére és a gazdasági biztonság terén való együttműködésre.



Von der Leyen hangsúlyozta: "külgazdaságpolitikánkat megerősítjük". "Lépéseket tettünk annak érdekében, hogy Európa versenyképesebb, innovatívabb és dinamikusabb legyen. Az egységes piac 450 millió fogyasztójával a legnagyobb értékünk és védelmet nyújt a bizonytalan időkben" - tette hozzá.



Az EU az elmúlt hónapban lezárta a kereskedelmi tárgyalásokat a Mercosurral, Mexikóval és Indonéziával is. Von der Leyen szerint ezek a megállapodások hozzájárulnak Európa jólétének megőrzéséhez.



A bizottság elnöke végül személyesen köszönetet mondott Donald Trumpnak az együttműködésért. "

Az elnök kemény tárgyalópartner, de egyben igazi üzletkötő is" – fogalmazott.