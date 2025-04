Üzlet

Kakaódrágulás fenyegeti a világot az amerikai vámintézkedések miatt

Az Egyesült Államok legújabb vámintézkedései nemzetközi visszhangot váltottak ki – ezúttal a világ legnagyobb kakaóexportőre, Elefántcsontpart figyelmeztetett az árak emelkedésére. Az afrikai ország agrárminisztere szerint, ha életbe lépnek az USA által kilátásba helyezett vámok, az komoly következményekkel járhat a globális csokoládépiacra nézve is.



Donald Trump amerikai elnök a múlt héten jelentette be, hogy "reciprok" vámokat vezet be mintegy 90 ország termékeire – köztük Elefántcsontpartból származó árucikkekre is. Az intézkedés értelmében a nyugat-afrikai ország exporttermékeire 21%-os vámot vetnének ki – ez a legmagasabb ilyen jellegű adókulcs a térségben.



Bár Trump április 9-én váratlanul bejelentett egy 90 napos haladékot a legtöbb ország számára (kivéve Kínát), az elefántcsontparti kormány továbbra is aggódik a hosszú távú következmények miatt.



Az elefántcsontparti mezőgazdasági miniszter, Kobenan Kouassi Adjoumani csütörtökön, Abidjanban tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: országának válaszlépésekhez kell folyamodnia, ha Washington nem vonja vissza az intézkedést.



„Ha Önök megadóztatják az általunk exportált terméket, mi meg fogjuk emelni a kakaó árát. És ennek a végén a fogyasztók isszák meg a levét” – mondta a miniszter a Reuters tudósítása szerint.



Elefántcsontpart évente 200–300 ezer tonna kakaót exportál az Egyesült Államokba a Coffee and Cocoa Council (CCC) adatai szerint. A kakaó világpiaci ára ugyan globális tőzsdéken alakul, de az exportadó emelése vagy az ellátás szűkítése a csokoládétermékek drágulásához vezethet.



A nyugat-afrikai ország már korábban jelezte, hogy az amerikai vámintézkedésekre válaszul diverzifikálná exportpiacait. Adjoumani szerint Elefántcsontpart készen áll megerősíteni kapcsolatait az Európai Unióval, amennyiben az amerikai piac hosszabb távon nem marad elérhető a kakaókivitel számára.



„Ha az Egyesült Államok nem fogadja be termékeinket, alternatív piacokat kell találnunk – és ebben Európa lehet a legfontosabb partnerünk” – nyilatkozta a miniszter.



A világ kakaótermelése egyébként is kihívásokkal néz szembe. Az Elefántcsontpart és Ghána – a két legnagyobb termelő – területén tapasztalt extrém időjárás, valamint a kakaóhüvely-betegségek súlyos terméskieséseket okoztak. 2024-ben a kakaó ára történelmi csúcsot döntött, közel 13 000 dollárig emelkedve tonnánként, de 2025-ben az árak már több mint 30%-kal visszaestek az Anadolu Agency szerint.



Az amerikai vámintézkedések nem csupán kétoldalú kereskedelmi kérdések, hanem komoly következményekkel járhatnak a globális élelmiszeriparra nézve is. Egy esetleges kakaóár-emelkedés az édességipartól a fogyasztókig széles kört érinthet. A következő hónapok kulcsfontosságúak lehetnek a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások és a piac stabilitása szempontjából.