Gazdaság

JPMorgan - Világgazdasági recesszió fenyeget a vámháború miatt

A JPMorgan befektetési bank jelentősen megemelte a világgazdasági recesszió valószínűségét, miután Donald Trump amerikai elnök széles körű, új importvámokat jelentett be az Egyesült Államás legtöbb kereskedelmi partnerével szemben. A lépés megrázta a pénzügyi piacokat, és újabb aggodalmakat keltett egy globális kereskedelmi háború lehetősége kapcsán.



Bruce Kasman, a JPMorgan vezető közgazdásza ügyfeleknek küldött elemzésében — melynek címe sokatmondóan „Vér fog folyni” — a globális recesszió esélyét 60 százalékra emelte az év hátralévő részére, az eddigi 40 százalékról. Kasman szerint az intézkedések nemcsak gazdaságilag károsak, hanem történelmi jelentőségű adóemelést is jelentenek.



„Ez az adóemelés az amerikai háztartások és vállalkozások számára az 1968 óta legnagyobb mértékű lehet,” fogalmazott a szakember. „A negatív hatásokat tovább súlyosbíthatja a más országok részéről várható megtorlás, az amerikai üzleti hangulat romlása, valamint az ellátási láncok zavarai.”



A pénzpiacok gyorsan reagáltak: az amerikai dollár index 2,16 százalékkal esett a csütörtöki nyitás előtti kereskedésben, ezzel október óta nem látott mélypontra került. A befektetők fokozódó aggodalma a biztonságos eszközök – például arany vagy államkötvények – felé tereli a tőkét.



Az új vámok 10 és 50 százalék közötti mértékűek, és több tucat országból származó termékeket érintenek. Kasman figyelmeztetett: bár egyelőre nem módosították a hivatalos gazdasági előrejelzéseiket, az intézkedések teljes körű bevezetése „jelentős makrogazdasági sokkot” idézhet elő.



„Ha ezek az intézkedések hosszú távon fennmaradnak, az valószínűleg recesszióba sodorja nemcsak az Egyesült Államokat, hanem akár az egész világgazdaságot is,” hangsúlyozta.



A JPMorgan mellett a Goldman Sachs is rontotta előrejelzéseit: a bank szerint a 2025-ös amerikai recesszió esélye 20 százalékról 35 százalékra nőtt. A Deutsche Bank korábban a dollárválság veszélyére figyelmeztetett a közelgő vámintézkedések kapcsán.



A nemzetközi pénzintézetek egyre nagyobb aggodalommal figyelik a kereskedelmi feszültségek eszkalálódását, amely rövid időn belül a globális gazdaság egyik legsúlyosabb válságához vezethet.