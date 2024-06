Adóügyek

Több mint ezer hamis játékkonzolt talált a NAV egy kamionban Gyulánál

Több mint ezer hamis játékkonzolt találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei rutinellenőrzés során egy Olaszországba tartó bolgár kamionban Gyulánál. 2024.06.11 09:14 MTI

A vámhivatal közleményében azt írta, hogy a kamion - a bemutatott iratok szerint - vegyes áruval indult útnak Bulgáriából.



A pénzügyőrökben az keltett gyanút, hogy az egyik iraton "kétkezes kapaszkodó" árumegnevezés szerepelt, ezért a rakomány átvizsgálása mellett döntöttek: a platóról ismert márkajelzésű játékkonzolok kerültek elő, amelyek külső jegyei arról árulkodtak, hogy a termékek nem eredetiek. Ezt a védjegyek jogosulti képviselői is megerősítették - írták.



A pénzügyőrök 1500 jogsértő árut vontak ki a forgalomból, amely több mint húszmillió forint kárt okozott a jogtulajdonosoknak, ezért iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indítottak eljárást.



Hangsúlyozták: a hamisított termékek nemcsak a legális gazdaságnak és szereplőinek okoznak jelentős károkat, a vásárlók számára egészségi, vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek. A megbízhatatlan forrásból származó elektronikai eszközök, játékok, csatlakozók akár gyúlékonyak és veszélyesek is lehetnek - hívta fel a figyelmet a NAV.