Adóügyek

Számlagyárat működtető bűnszervezetet számolt fel a NAV

A költségvetésnek több mint félmilliárd forint kárt okozó számlagyárat működtető bűnszervezeten ütöttek rajta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei. 2024.05.04 18:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vámhivatal pénteken a Facebook-oldalán tudatta, hogy a gyanúsítottak a bűncselekmény elkövetéséből származó hasznot kriptovalutában, készpénzben, ingatlanban, illetve lőfegyver-gyűjteményben halmozták fel.



A zalai nyomozók által irányított nagyszabású akcióban egyszerre 30 helyszínen csaptak le a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói, a MERKUR kommandósai és a Bevetési Igazgatóság járőrei.



A tájékoztatás szerint a szervezet egy számlagyárként funkcionáló céghálózatot működtetett azért, hogy az általuk biztosított fiktív számlákkal megrendelőik jogosulatlanul csökkenthessék a valós tevékenységük után felmerülő adófizetési kötelezettségüket. A kibocsátott számlák különböző tevékenységekről szóltak, részben vasútvonalakhoz kapcsolódó építési és szerelési munkákról, másrészt számítástechnikai szolgáltatások nyújtásáról.



Azt írták, a bűnözői csoport tagjai rokoni, illetve baráti szálakkal kapcsolódtak egymáshoz. Az elkövetők között volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget, és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását végezték, vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre.



A bűncselekmények tényleges haszonélvezői a számlagyár "megrendelői", a gazdasági élet aktív szereplői voltak, akik jó nevű cégek magas státuszú cégvezetőiként ismertek. A fiktív számlákért cserébe jelentős pénzösszegek kerültek a bűnszervezethez is - ismertette a vámhivatal.



A vagyonbiztosítási intézkedésekkel a költségvetést ért vagyoni hátrány teljes egészében megtérült. A pénzügyi nyomozók ingatlant vettek zár alá, készpénzt és valutát, bankszámlapénzt foglaltak le, illetve a bűnszervezet egyik tagjától kriptovalutát is elvontak.



Tudatták azt is, hogy "a pénzügyőrök a speciális szaktudással rendelkező bűnügyi és IT munkatársaik segítségével a helyszíneken felkutatták a fizikális és virtuális kriptovaluta-pénztárcákat, majd az azokon tárolt többféle kriptovalutát, a NAV külön erre a célra létrehozott kriptovaluta-pénztárcájába helyezték". Az egyik cégvezetőnél a vagyonbiztosítás kiterjedt - az otthonában egyébként legálisan tárolt - nagy értékű fegyverekre is, ahol egy tetemes arzenált foglaltak le a pénzügyőrök - fűzték hozzá.



A vámhivatal kitért arra is, hogy a bűnbanda tagjai közül többeknél kábítószergyanús anyagot is találtak az intézkedések során, emiatt velük szemben az illetékes rendőrkapitányságok büntetőeljárást indítottak.



A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök a bűnszervezet két tagját őrizetbe vették, a Zalai Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat. A NAV munkatársai 21 gyanúsítottat hallgattak ki. A bűnszervezet felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából 205 pénzügyőr dolgozott - írta a vámhivatal.