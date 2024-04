Adóügyek

NGM: könnyebbé válhat a cégalapítás, csökken a cégbejegyzési eljárások adminisztrációs terhe

Az infláció sikeres visszaszorítását követően 2024-ben a kormány elsődleges célja a gazdasági növekedés újraindítása, majd a teljesítmény magasabb szintre emelése - hangsúlyozta szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).



Szem előtt tartva a gazdasági növekedés támogatását, a kormány azzal bízta meg a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy az Igazságügyi Minisztérium (IM) és a Pénzügyminisztérium (PM) bevonásával tárja fel, mely tényezők okoznak nehézséget a magyarországi cégalapítások során. A vizsgálat eredményeként elkészített, a magyarországi cégalapítások felülvizsgálatáról szóló jelentést a kormány elfogadta - írták.



A kidolgozott intézkedéscsomag a versenyképeséget negatívan befolyásoló tényezők felszámolása érdekében elsődlegesen az adminisztrációs terhek csökkentését, továbbá az eljárás érdemi egyszerűsítését és könnyítését irányozza elő a külföldi és a harmadik országbeli befektetők cégalapítása során.



A jelentés megállapította, hogy a gazdasági környezet átalakulásával egyre nagyobb számban alapítanak Magyarországon céget külföldi, harmadik országbeli befektetők, akik - főként nyelvi okokból - csak korlátozottan élhetnek az egy napos cégalapítás lehetőségével, mivel ezt csak magyar nyelvű szerződésminta alapján lehetséges igénybe venni. Az általános eljárási szabályok alapján ugyanakkor nagyságrendileg 15 nap alatt lehetséges bejegyeztetni egy vállalkozást.



A helyzet orvoslása érdekében a kormány feladatul szabta az alkalmazható szerződésminták angol nyelvű változatának közzétételét a külföldi, harmadik országbeli befektetők számára, amely révén korlátok nélkül elérhetővé válhat az egy napos cégalapítás lehetősége. A kormány emellett előírta a cégalapítás során a külföldi okiratok elfogadhatóságáról és felhasználhatóságáról készülő egységes, angol nyelvű tájékoztató közzétételét is. Mindezek a lépések a jövőben jelentős mértékben csökkentik az adminisztrációs terheket - közölte az NGM.



További könnyítést fog jelenteni, hogy míg korábban az egyszerűsített cégeljárásban (a kft. kivételével) kizárólag forintban lehetett meghatározni a könyvelés pénznemét és az alapítói vagyon összegét, addig a jövőben valamennyi cégforma esetében - a pénznem váltásából származó többletteher megszüntetése érdekében, a bevétel pénzneméhez (forint/euró/dollár) igazodva - elérhetővé válik az egyszerűsített cégbejegyzési eljárásban is a devizanem szabad megválasztása az alapításhoz használható szerződésmintákban, ezáltal is segítve az induló vállalkozásokat - hívta fel a figyelmet az NGM.



A vonatkozó rendeletek, jogszabály-módosítások kidolgozása folyamatban van. A Nemzetgazdasági Minisztérium várakozása szerint az adminisztrációs terhek csökkentése, az eljárások könnyítése jelentős mértékben járul hozzá a versenyképesség fokozásához, a vonzó üzleti környezet további megerősítéséhez - fogalmazott közleményében az NGM.