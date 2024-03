Pénzügy

NAV: online a legegyszerűbb az szja-bevallási tervezetek elfogadása

Online a legegyszerűbb és leggyorsabb a személyijövedelemadó-bevallási tervezetek átnézése, elfogadása - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteki közleményében.



Az adóhatóság jelezte: akinek még nincs KAÜ-azonosítója (például ügyfélkapuja), bármikor regisztrálhat a rendszerbe, ami után azonnal eléri elektronikusan a saját szja-bevallási tervezetét.



A közleményben kiemelték, hogy az eSZJA-oldalon megújult a kitöltőprogram. Az újdonságok kevesebb adminisztrációt és az adózóra szabott felületet kínálnak 2024-ben. A kedvezmények adózóspecifikusan jelennek meg, például a 25 év alattiak kedvezménye csak a 25 évnél fiatalabb adózók számára látható. A navigáció logikusabb és egyszerűbb, áttekinthetőbb például a felület baloldali panelje, ami tartalomjegyzékként sorolja fel az egyes bevallási témaköröket, jövedelemtípusokat.



Könnyebb lett a dolguk azoknak is, akik ingatlan eladásából szereztek jövedelmet tavaly, a programba beépített új mezők ugyanis az ingatlan eladási árára, megszerzésének évére és a szerzési értékre vonatkozó adatok megadása után automatikusan kiszámítják a jövedelem és az adó összegét. Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmek új témacsoportba kerültek, ami tartalmazza az összes ingatlanhasznosítási formát (például bérbeadás, magánszálláshely-szolgáltatás), és az azzal összefüggő adókötelezettséget - ismertette a NAV.



Ha hiba csúszik a kitöltésbe, a hibaüzenetek listája piros színnel, felsorolva jelenik meg, és a felület bal oldalán megjelennek a hiba miatt korrigálandó mezők.



A program keresőmezője is az adózói logikát követi azzal, hogy a köznyelvben használt szavakra is elindul a keresés, nemcsak az adózással összefüggő jogszabály szerinti kifejezésekre.



Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot vagy postacímet, attól függően, hogyan szeretné megkapni az adózó az összeget. A kiutalás a bevallás beérkezésétől számítva legkésőbb a 30. napon megtörténik - jelezte a NAV.