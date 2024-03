Pénzügy

NAV: március 18-áig kérhetik az adózók az szja-bevallási tervezet postázását

Március 18-áig kérhetik az szja-bevallási tervezet postázását azok az adózók, akik nem szeretnének az online ügyintézés lehetőségével élni - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-nek küldött közleményében.



A tájékoztatás szerint ennek igénylésére több módon is lehetőség van.



Az ügyfelek adóazonosító jelüket és születési dátumukat a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SMS-ben is megadatják az SZJA (szóköz) adóazonosítójel (szóköz) ééééhhnn formában.



Az adózók kérhetik a tervezet postázását telefonon a 1819-es hívószámon vagy levélben.



Az szja-bevallási tervezet megtalálható még a NAV honlapjáról elérhető webűrlapon és a BEVTERVK formanyomtatványon is. Mindegyik esetben szükséges az adóazonosító jel és születési dátum megadása.



A közlemény szerint az adózók május 21-ig kérhetik a dokumentum nyomtatását a NAV ügyfélszolgálatain.



Az adóhatóság emlékeztet: a munkavállalóknak, őstermelőknek, áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak is készül tervezet, ami legkésőbb március 15-étől elérhető, legegyszerűbben a NAV eSZJA-oldalán vagy ügyfélportálján.



Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról az említett felületeken elektronikusan, vagy papíron is lehet rendelkezni május 21-éig, eddig van lehetőség az szja-bevallási tervezetek esetleges módosítására, illetve kiegészítésére is - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.