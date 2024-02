Pénzügy

Izer Norbert: már az eÁFA-rendszeren keresztül is benyújtható a bevallás

Kedden lesz az áfabevallás beadási határideje, amely már az új eÁFA-rendszerben, akár annak webes felületén, akár gép-gép kapcsolaton keresztül is benyújtható. 2024.02.19 09:43 MTI

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adataira épülő szolgáltatáscsomag minden vállalkozásnak előnyös megoldást kínál az adókötelezettség teljesítésére - közölte a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-vel.



Izer Norbert tájékoztatása szerint ezzel az új lehetőséggel a kormány az Európai Unióban (EU) is kivételesnek számító, fontos lépést tett a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésében.



Az államtitkár emlékeztetett: idén január elsejétől új lehetőségek nyíltak az áfabevallási-kötelezettség teljesítésére. Az adóhivatalhoz több módon is benyújtható a vállalkozások áfabevallása - hangsúlyozta Izer Norbert.



Kifejtette, egyfelől megmarad az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) kínálta bevallásbenyújtási lehetőség, másfelől ez egészül ki az új eÁFA révén igénybe vehető webes felületen, illetve gép-gép kapcsolaton keresztüli lehetőséggel.



A webes felületen a gazdálkodó kiegészítheti, módosíthatja a NAV által az adó megállapításához rendelkezésére bocsátott adatokat, nyilatkozhat az adólevonási jogáról és annak gyakorlásáról, és az így létrehozott adónyilvántartásból összeállított bevallástervezetet ugyanezen a felületen bevallásként jóvá is hagyhatja. A gép-gép kapcsolat lényege pedig, hogy az adóalany interfészen keresztül továbbítja a megfelelően strukturált bizonylatszintű adatokat a NAV-nak, és az összeállított bevallástervezetet gépi úton hagyja jóvá - fűzte hozzá az államtitkár.



Izer Norbert felhívta a figyelmet arra, hogy a havi bevallók keddig, a negyedévesek április 22-ig, az éves bevallók pedig majd jövőre nyújthatják be először bevallásukat az eÁFA-rendszeren keresztül. A NAV továbbra is számít a felhasználók visszajelzéseire, esetleges észrevételeire, hogy a gyakorlatban jelentkező igények alapján - a vállalkozások munkáját megkönnyítendően - tovább finomítsa az eÁFA szolgáltatásait - hangsúlyozta.



Az államtitkár a részletekről elmondta: az eÁFA legfontosabb funkciói közé tartozik a forrásadatok letöltése, szerkesztése, a bevallás tervezetének elkészítése a webes felületen, a bevallás előellenőrzése és beadása, valamint a gép-gép kapcsolatot használóknak az adateltérésekre figyelmeztető üzenet. Lényeges könnyebbség, hogy azoknak az áfaalanyoknak, akik a bevallásukat az eÁFA-ban intézik, nem kell M-lapon is adatot szolgáltatniuk - emelte ki.

Izer Norbert közölte: az eÁFA webes felületét azok használhatják, akik egy adott bevallási időszakban százezernél kevesebb számlát kezelnek, ennél több bizonylat esetén a rendszer használata gép-gép kapcsolaton keresztül biztosított. Az utóbbi ugyanakkor akkor is választható, ha a kezelt számlák száma nem éri el a százezret, de az adott vállalkozásnak ez a forma az előnyösebb - tudatta az államtitkár. Hozzátette: ha valaki esetleg ugyanarra az időszakra több módon is beadja bevallását, az adóhivatal az elsőként benyújtottat veszi figyelembe.



Az államtitkár ismertetése szerint az új eÁFA-rendszer kidolgozása is része a kormány azon elkötelezettségének, hogy vállalkozóbarát adózási környezetet teremt. Ide sorolta az adminisztrációcsökkentést, amely hozzájárul ahhoz, hogy idén fenntartható növekedési pályára álljon a magyar gazdaság.