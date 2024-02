Pénzügy

NAV: benyújtható a bevallás az eÁFA-rendszerben

Az adóhivatali adatokra épülő szolgáltatáscsomag minden vállalkozás számára előnyös megoldást kínál az adókötelezettség gyors és pontos teljesítésére. 2024.02.13 11:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Február 1. óta webes felületen, illetve gép-gép kapcsolaton keresztül is benyújtható az áfabevallás az eÁFA-rendszerben - közölte az MTI-vel kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).



A közlemény felhívja a figyelmet: az adóhivatali adatokra épülő szolgáltatáscsomag minden vállalkozás számára előnyös megoldást kínál az adókötelezettség gyors és pontos teljesítésére. A korábbinál kevesebb adminisztráción túl képes kiszolgálni a vállalkozások ügyviteli rendszerének adatigényét az új, elektronikus áfarendszer.



Kiemelték: az eÁFA legfontosabb funkciói közé tartozik a forrásadatok letöltése, szerkesztése, a bevallás tervezetének elkészítése a webes felületen, a bevallás előellenőrzése és beadása, valamint a gép-gép kapcsolatot használók számára az adateltérésekre figyelmeztető üzenet.



Az eÁFA-val a NAV sztenderd adókódokat vezetett be. Ezek és az ezeknek megfelelő beszédes adókódok meghatározzák a bizonylat tételeihez kötődő bevallási sorokat. Lényeges előny, hogy azoknak az áfaalanyoknak, akik a bevallásukat az eÁFA-ban intézik, nem kell M-lapon is adatot szolgáltatniuk.



Az eÁFA webes felületét azok használhatják, akik egy adott bevallási időszakban 100 ezernél kevesebb számlát kezelnek, ennél több bizonylat esetén a rendszer használata gép-gép kapcsolaton keresztül biztosított - közölték.



A havi bevallók 2024. február 20-ig, a negyedévesek 2024. április 22-ig, az éves bevallók pedig 2025-ben nyújthatják be először bevallásukat az eÁFA rendszerben.