Pénzügy

Izer Norbert: újdonság, hogy az szja-kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetők

Ezek benyújtásával lehet ugyanis a munkavállalóknak rendelkezniük számos kedvezmény érvényesítéséről, így például a családi kedvezmény igénybe vételének módjáról, vagy a 25 éven aluliak, illetve a 30 évnél fiatalabb anyák kedvezményéről is - közölte Izer Norbert az MTI-vel.



A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) közzétette honlapján a 2024-re vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatok mintáit. Újdonság, hogy idén január 1-től egyes adóalap-csökkentő kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetőek. Tehát nem kell minden évben új adóelőleg-nyilatkozatot leadni a munkáltatónak vagy a rendszeres bevételt juttató kifizetőnek - tette hozzá.



Izer Norbert kiemelte: aki jogosult a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére, személyi kedvezményre, vagy az első házasok kedvezményére, kérheti a kifizetőtől, hogy az adóelőleg-nyilatkozatát mindaddig változatlan tartalommal vegye figyelembe, amíg nem tesz új nyilatkozatot, vagy nem kéri a korábban tett adóelőleg-nyilatkozatának mellőzését. Akik nem kívánják adóelőleg-nyilatkozatuk folytatólagos figyelembevételét, továbbra is nyilatkozhatnak csak a 2024. adóévre vonatkozóan.



Az államtitkár kifejtette: az első házasok kedvezményénél a folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat a jogosult házasságkötését követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül vehető figyelembe. A 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítését továbbra sem kell kérni, azt a munkáltató, kifizető automatikusan érvényesíti - a kedvezmény mellőzéséről szóló nyilatkozat hiányában. Ám a 30 év alatti anyák és a családi kedvezmény érvényesítéséhez továbbra is évente kell nyilatkozni, ezekben az esetekben folytatólagos nyilatkozattételre nincs lehetőség.



Az adóelőleg-nyilatkozat benyújtása online a legegyszerűbb a NAV honlapjáról elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA). Az online nyilatkozat egyes sorait a NAV előzetesen feltölti adatokkal, és a néhány perc alatt elkészíthető, véglegesített és beadott nyilatkozatot elektronikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek. Ám azt a jogosultat sem éri hátrány, aki év közben nem érvényesíti a kedvezményeket, hiszen a következő évben esedékes szja-bevallásában egy összegben juthat hozzá a pénzéhez, amennyiben kitölti a jogosultsági, valamint a visszaigényléssel kapcsolatos adatait - hangsúlyozta Izer Norbert.



A kormány továbbra is megvédi és fokozatosan bővíti a családbarát adórendszert: marad Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadója, a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye, a személyi kedvezmény és a négy vagy többgyermekesek adómentessége. A 30 év alatti anyák és a 25 éven aluli fiatalok kedvezménye esetében pedig - a bruttó átlagkereset emelkedése miatt - az eddigi évi csaknem hatmillió forintról mintegy hétmillió forintra emelkedik az adómentességre vonatkozó jövedelem határa - mondta az államtitkár.