Pénzügy

Deloitte: az eÁfa rendszer új alapokra helyezheti az adózók áfabevallási gyakorlatát

A jövőre érkező eÁfa rendszer új alapokra helyezheti az adózók áfabevallási gyakorlatát - hívta fel a figyelmet a Deloitte szerdán.



Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az őszi adócsomagban már szerepelnek az eÁfa rendszerre vonatkozó rendelkezések, így biztosra vehető, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatásának megfelelően 2024. január 1-jétől, elindul és nyilvánosan is elérhetővé válik az éles eÁfa rendszer.



A rendszer egyik pillére, a NAV által elkészített áfabevallás tervezet az Online Számla, az Online Pénztárgép (OPG), illetve a vámigazgatási nyilvántartásokból (CDPS) származó adatok felhasználásával jön létre, ami jellemzően a kisebb, kevésbé komplex tranzakciókkal működő adózók számára jelenthet majd érdemi segítséget.



Másrészt az M2M (machine-to-machine) rendszer teszi lehetővé az adózóknak, hogy a jelenlegi bevallási nyomtatványok helyett egy standardizált áfa analitikát, és egyéb adatokat, mellékleteket tartalmazó fájlt töltsenek fel a NAV részére az Online Számla Rendszer óta már ismert gép-gép kapcsolaton keresztül, áfabevallás gyanánt. Ezáltal nem lesz szükség az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) használatára, egyúttal a belföldi összesítő nyilatkozatok elkészítésére és a titkosított bevallások NAV oldalra történő kézi feltöltésére sem.



A harmadik újítás - sorolta a tanácsadó cég -, hogy az Online Számla mellett a NAV elérhetővé és lekérdezhetővé teszi az OPG és CDPS rendszerekben lévő adatokat is, így az adózóknak lehetőségük lesz ezeket is beépíteniük a bevalláskészítési folyamatba - függetlenül attól, hogy az eÁfa rendszeren vagy az ÁNYK-val nyújtják be a bevallást.



A közlemény Fábián Dorottyát, a Deloitte adóosztályának partnerét idézte, aki elmondta, hogy az eÁfa használata nem lesz kötelező, az ÁNYK program továbbra is használatban lesz, így az adózók szabadon dönthetik majd el, hogy szeretnének-e élni ezzel az új lehetőséggel.



Szente Zoltán, a Deloitte adóosztályának szenior menedzsere a közleményben kiemelte, hogy a korlátozott mértékben használható bevallási tervezettől eltekintve az eÁfa rendszer nem kínál önmagában megoldást a bevalláskészítési folyamat automatizálására: az adózók feladata lesz ugyanis egy olyan megoldás fejlesztése, amely megfelelően ki tudja használni az eÁfa rendszer adottságait, képes kommunikálni vele, a rendelkezésre bocsátott adatokat fel tudja dolgozni, a kapott visszajelzéseket ki tudja értékelni és be tudja építeni a bevallási folyamatba. Ennek megfelelően az eÁfa rendszer használata, illetve az ezzel kapcsolatos rendszer bevezetése alapos előzetes felkészülést igényel az adózók részéről - tette hozzá a szakember.



A Deloitte szakértői együttműködnek az adóhatósággal a rendszer tervezésében és tesztelésében, és olyan saját alkalmazást is fejlesztenek, melynek célja az eÁfa rendszer nyújtotta lehetőségek maximális kihasználása - olvasható a tanácsadó cég közleményében.