Pénzügy

Izer Norbert: a kormány folytatja az adócsökkentést

A kormány a háború és az energiaválság okozta nehéz körülmények ellenére is folytatja az adócsökkentést és egyszerűsítést, ezt tükrözik a parlament előtt lévő adótörvény-módosító javaslatok - jelentette ki Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek csütörtökön.



Az egyéni vállalkozók közteherviselésének további egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatról - az érdekképviseletek kérésének megfelelően - nem most, hanem jövőre dönthet az Országgyűlés - jelezte.



Izer Norbert kiemelte, az őszi módosítások az adók további egyszerűsítését, összevonását vagy kivezetését eredményezik. Csökkentik az adómértékeket és jelentős változást hoznak az adózókra háruló bürokratikus terhek terén is. A kormány ezen felül folytatja a gazdaságfehérítést, amely területen Magyarország 2010 óta - az Európai Bizottság jelentése szerint - szintén az Európai Unió éllovasává vált. "Ezt a folyamatot az adórendszer egyszerűsítése maga is elősegíti, de a gazdaságfehérítést további, célzott intézkedésekkel is támogatjuk" - emelte ki.



Az államtitkár közölte: a kkv-szektor adminisztratív terhei csökkennek, és a módosítást követően mérséklődik befizetési kötelezettségük is. E vállalkozások határon átnyúló kereskedelmének fejlődését elősegítő adózási környezet megteremtését is támogatják a módosítások. A vállalkozások terheit csökkenti az is, hogy a kormány literenként 10 forintra növeli a kereskedelmi gázolaj jövedéki adójából visszaigényelhető összeget. Ez csaknem háromszorosa a jelenlegi 3,5 forintnak literenként.



A hazai borkereskedelem fellendítése érdekében a kormány döntésének megfelelően, a javaslat kezdeményezi a reprezentációs célú és reprezentációnak nem minősülő események keretében felszolgált, illetve üzleti ajándékként vagy csekély értékű ajándékként juttatott eredetvédett borászati termékek juttatásának adómentessé tételét - sorolta Izer Norbert.



Hozzátette: változnak és kiegészülnek az eNyugtára és a nyugtaadat-szolgáltatásra vonatkozó áfa-szabályok. Az ePénztárgép rendszer bevezetésével pedig Magyarország elsőként teheti általánossá az eNyugtát az Európai Unióban. Folytatódik az egyes szektorokat érintő különadók fokozatos kivezetése: a reklámadó felfüggesztésének egy évvel való meghosszabbítása, a közműadó első körben részbeni, majd 2025-től teljes kivezetése.

Izer Norbert jelezte, az egyéni vállalkozók adózásának egyszerűsítéséről átfogó javaslatot készített az erre a célra felállított munkacsoport, amely a könnyítéseket 2025. január 1-jétől javasolta bevezetni. Az új előírás a jelenleg hatályban lévő szabályoknál jelentősen egyszerűbben határozná meg a fizetendő adók alapját, új könnyítéseket tartalmaz az induló vállalkozások és a gyermeknevelés mellett vállalkozók számára. Továbbá a főállású egyéni vállalkozók esetében jelentősen csökkenne és egyszerűsödne a minimum szociális hozzájárulás adóalap, a járulékot pedig tételesen határoznák meg.



Elmondása szerint a javaslat emellett a mellékállású egyéni vállalkozók - köztük az átalányadózók - százalékos járulékterheit is egy tételes, havi 13 ezer forintos járulékösszeggel váltaná ki, aminek kapcsán azonban számos téves értelmezés látott napvilágot. Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozók további egyeztetési igényt jeleztek, az Országgyűlés gazdasági bizottsága módosító indítványban kezdeményezte az érintett rendelkezések törlését a törvényjavaslatból, így a parlament jövőre dönthet az egyéni vállalkozók adózásának egyszerűsítéséről.



Mivel az újítások eredetileg is csak 2025-től léptek volna hatályba, a kormány további egyeztetési lehetőséget biztosít az érintetteknek, annak érdekében, hogy minden egyéni vállalkozó megtalálja a számára legkedvezőbb adózási módot - szögezte le.



Az államtitkár emlékeztetett arra: a kormány 2010 óta az adócsökkentés politikáját folytatja. Amióta csökkennek az adók, nő a gazdaság, a foglalkoztatás és a keresetek is. Az adókat nem emelni kell, hanem beszedni, ez teremt alapot a további adócsökkentéshez és a gazdaság teljesítményének növeléséhez - fogalmazott.



Hangoztatta: a Gyurcsány vezette baloldal a megszorítások és az adóemelés politikájában hisz, kormányzásuk idején 40-szer hajtott végre adóemelést, és most is ugyanazt az elhibázott gazdaságpolitikát erőltetik. 2010 óta folyamatosan támadják az adócsökkentéseket, a családi és vállalkozási adórendszert, a nemzeti kormány azonban 2010 óta már több mint 80 alkalommal csökkentette az adókat. Ezzel Magyarország az unión belül az egyik legnagyobb adócsökkentést és gazdaságfehérítést valósította meg.



A kormány a jelen törvénymódosítással megőrzi a már korábban elért eredményeket: Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját, a családi adókedvezményeket, az első házasok kedvezményét, a négygyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentességét - mondta.



Izer Norbert szavai szerint a jelenlegi törvényjavaslat újabb jelentős lépés az elmúlt években elért eredmények megőrzésére, ami szervesen illeszkedik a kormány adócsökkentő politikájába.