Bűncselekmény

NAV: csaknem 100 millió forintnyi élelmiszert foglaltak le két adócsaló cégnél

Több mint 171 tonna kristálycukrot és csaknem 49 ezer liter étolajat foglaltak le 91,3 millió forint értékben és zárolták a cégek bankszámláit is. 2023.09.13 13:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Adóelkerülő számlázási láncolatot tárt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) két vállalkozásnál is: csaknem 100 millió forintnyi élelmiszert foglaltak le.



A NAV azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy adóellenőreik az Online Számla rendszer adataiból készített kockázatelemzés alapján arra jutottak, hogy a két vizsgált cég egy-egy olyan számlázási lánc szereplője, amelyeket azért hoztak létre, hogy a cukor, kávé és étolaj európai közösségen belüli beszerzése és belföldi forgalomba hozatala miatt keletkező áfafizetést elkerüljék.



A NAV-os adóellenőrök mindkét eljárásban összehangolt akcióban keresték fel a cégek székhelyét, és átvizsgálták az áruval megrakodott kamionokat a vállalatok Budapest-környéki raktáraiban is. A helyszínen nagy mennyiségű tartós élelmiszert is találtak.



A pénzügyőrök végül több mint 171 tonna kristálycukrot és csaknem 49 ezer liter étolajat foglaltak le 91,3 millió forint értékben és zárolták a cégek bankszámláit is - áll a közleményben.