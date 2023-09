Adóügyek

NAV: mobilappon is befizethető a gépjárműadó

A gépjárműadó második részlete és az esetlegesen korábban elmaradt összegek is befizethetők a NAV mobilappjában - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).



A közleményben emlékeztetnek, hogy a gépjárműadó második részletét szeptember 15-ig kell befizetni a 10032000-01079160 számú, NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára.



Az adó rendezése idén is lehetséges a NAV-Mobil gépjárműadó-menüpontjában.



Átutalás esetén a közlemény rovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, nem a rendszámot - jelezték. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késve tudja a befizetőt azonosítani.



A NAV Ügyfélportál (ÜPO) felületén belépéskor a felhasználó azonnal látja a NAV által nyilvántartott adatait és az adószámlája nettó egyenlegét és tartozás esetén azonnal rendezheti is.



A felhasználóknak az adóhatóság azt tanácsolja, hogy amennyiben szeptember 15. előtt ellenőrzik adataikat, a lekérdezési időszak végét szeptember 15. utánra állítsák át, mert a gépjárműadó második részletének összege csak így lesz látható az adószámla 410-es adónemén.