NAV: az alanyi adómentességnek is van értékhatára

Az alanyi adómentességnek is van éves értékhatára, amelyet átlépve az áfát fel kell számítani és megfizetni - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-nek küldött közleményében.



Példaként említették, hogy egy ideje már jogszerűtlenül számlázott egy alanyi adómentességet választott egyéni vállalkozó, ami a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az online érkező adatokból tűnt fel.



Hangsúlyozták, hogy az online pénztárgépek adatai és az online számlaadatok alapján a NAV naprakészen látja, hogy egy vállalkozás mivel foglalkozik, mekkora forgalmat bonyolít, melyik partnerétől mekkora bevételre tesz szert. Az adatbázisokból pontosan látható az is, hogy egy alanyi adómentességet választott vállalkozó mikor, melyik ügyletével lépi át az adómentesség értékhatárát, ami naptári évenként 12 millió forint. Az efölötti bevétel után fel kell számítani, be kell vallani, és meg kell fizetni az áfát.



Nem így tett az az egyéni vállalkozó, akinek év elejétől számított bevétele meghaladta az adómentességi értékhatárt. A revizorok vizsgálata több millió forint áfahiányt tárt fel, amiről tájékoztatták a vállalkozót, aki a számlák javítása, az áfabevallások pótlása mellett az elmaradt adót befizette - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.