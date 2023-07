Pénzügy

Egyre több ellenőrzést indít az adóhatóság az e-kereskedelemben

A NAV munkatársai folyamatosan figyelik az online piactereket, közösségi oldalakat, éves szinten mintegy 20 ezer weboldal monitorozását végzik el. 2023.07.12 12:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem csökken a visszaélések száma az internetes kereskedelemben, így az adóhatóság is egyre több ellenőrzést indít a fogyasztóknak, a tisztességes kereskedőknek és a költségvetésnek is kárt okozó illegális piaci gyakorlatok visszaszorítása érdekében - mondta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzési főosztályának vezetője a hivatal szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.



Horváth Gábor ismertette: a NAV munkatársai folyamatosan figyelik az online piactereket, közösségi oldalakat, éves szinten mintegy 20 ezer weboldal monitorozását végzik el.



Idén kiemelten követik egyebek mellett a szállásközvetítő és az ételkiszállítási platformokat, illetve a jövedéki és dohánytermékek, mobiltelefonok, tabletek, informatikai eszközök, ékszerek, kávégépek és kávék forgalmát, valamint értékesítőit, különösen, ha a piaci ár alatt hirdetik termékeiket - jelezte a főosztályvezető.



Horváth Gábor elmondta: a kockázatok felmérése után kiválasztott hirdetések esetében tavaly csaknem 1600 próbavásárlást kezdeményeztek a NAV ellenőrei, több mint 320 esetben állapítottak meg valamilyen jogsértést és 53 millió forint mulasztási bírságot szabtak ki. Emellett 33 adóellenőrzés során 30 esetben, összesen csaknem 4 milliárd forint nettó adókülönbözetet találtak és 1,46 milliárd forint adóbírságot állapítottak meg.



Idén az első fél évben 682 jogkövetési vizsgálat indult, 176 végződött adóhatósági megállapítással, a mulasztási bírság 27 millió forint volt. A húsz adóellenőrzés során 1,5 milliárd forint adókülönbözetet találtak és 685 adóbírságot szabtak ki.



A főosztályvezető hangsúlyozta, hogy a webhelyeken, portálokon értékesítők adókötelezettségeinek ellenőrzése idén is kiemelt feladat. Az adóhatóság ellenőrzéseket végző munkatársait segíti az információtechnológiai ellenőrzéseket végző szakterület, amelynek munkatársai adóellenőrzési, valamint szakértői szintű informatikai tudással, továbbá speciális műszaki eszközökkel rendelkeznek.



Az online piacterekhez kapcsolódó kockázatelemzési munkát ettől az évtől a nemzetközi információcserében érkező adatok is segítik - tette hozzá.



Sáriné Biró Anita, a NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának ellenőrzési igazgatóhelyettese konkrét eseteket ismertetve egyebek mellett elmondta, hogy hamis fémjelzéssel ellátott arany ékszereket, hamisított ezüst ékszereket és olcsó dohányt kínáló eladókat is ellenőriztek az elmúlt hónapokban, az eljárások során több jogsértésre is fény derült.